U18東岸聯盟／平鎮黃保羅飆151公里 拚選秀順位

U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中今天與花蓮體中交手，平鎮投手黃保羅後援登板，飆出最快球速151公里、投2.2局無失分，率隊以3比1拿勝，此次登板狀況佳、有機會提升順位拚中職選秀首輪。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽平鎮高中昨天吞下首敗，今天與花蓮體中交手，比賽前半段一度落後，黃保羅5局上球隊落後1分時登板後援。

黃保羅投2.2局沒被敲出安打，飆出5次三振、無失分，沒有被敲出安打、也沒有投出保送，飆出生涯最快球速151公里，幫助球隊保住後半段追分機會，平鎮5局下追回3分，順利拿下比賽勝利。

高三投手黃保羅條件佳，但先前木棒聯賽表現不算理想，他透露，木棒聯賽結束之後有看影片修正，調整節奏和擺臂，先前練習時有幾顆投到150公里，正式賽飆破150公里是首次。

平鎮高中今年高三投手伍祐城、林詔恩、黃保羅都確定要投入中職選秀，黃保羅U18東岸聯盟目前為止2場登板、表現出色，球速越飆越快，也有機會再提升身價，球探坦言，若維持這2場的好狀態，挑戰首輪也有機會。

黃保羅球速突破，但他表示，現階段希望專注在變化球上，之前變速球投不太出來，最近再拿出來投，好像突然「開竅」，有不錯的效果，這2場出賽表現不錯，壓力釋放，自信心也提升許多。

U18東岸聯盟／平鎮勝花體 教頭盼把握機會求表現

U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中今天與花蓮體中交手、一度落後，5局抓準機會一口氣拿下3分，終場以3比1拿勝；平鎮總教練吳柏宏直言球員都具備能力，就看誰能把握機會、爭取先發。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽，平鎮高中昨天不敵高雄市聯隊，今天與花蓮體中交手，4局打完0比1落後，5局下抓準對方投手有狀況，田子杰敲安，再靠著觸身球保送、接連2次四壞保送擠回1分，暴投跑回第2分，徐紹予高飛犧牲打送回團隊第3分。

平鎮總教練吳柏宏表示，昨天吞敗有提醒球員，參加這個比賽場次多，輪替的頻率跟之前比賽不同，要拿出能力，有機會上場、適時貢獻，讓教練知道可以把自己放在什麼位置，爭取先發機會。

今天花體派出先發投手魏子豪先發，前半段讓平鎮打線無法發揮，吳柏宏表示，對方投手的變化球、變速球居多，看起來進壘位置都比較低，不斷提醒球員如果站位太後面，容易追打壞球，請他們往前站、也比較好調整。

吳柏宏表示，陣中1年級的球員能力都不錯，今天7棒徐紹予平常比較少上場，今天有先發機會，也有不錯內容；徐紹予敲出1支安打，也有高飛犧牲打貢獻1分打點。

平鎮後援投手黃保羅今天表現亮眼，投2.2局沒被敲出安打，也沒有投出保送、無失分，替球隊守住勝利，飆出生涯最快球速151公里。吳柏宏表示，有提醒黃保羅勇敢往打者好球帶攻擊，這兩場比賽做很好、用球數也很省。