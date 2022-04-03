U18東岸聯盟／麥寮高中余政陽 增重近15公斤長力量開轟
U18東岸聯盟棒球錦標賽麥寮高中余政陽今天開轟，率隊以7比5擊敗東體紅隊；余政陽體重增加近15公斤、力量變大，也長出長打，高一扛4棒、先發蹲捕，想辦法靜下來，找回好的感覺。
2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽麥寮高中今天與台東體中紅隊交手，東體紅隊1局靠著觸身球保送、失誤先馳得點。
麥寮4局上有攻勢，靠著接連失誤上壘，余政陽開轟、3分砲幫助球隊超前比數，麥寮再靠著接連四壞保送、安打、捕逸、暴投，單局總計攻下6分、拉開領先差距；東體紅隊4局下追回4分，麥寮5局多拿1分，順利拿下勝利。
麥寮此次參賽以高一球員為主體，余政陽先發蹲捕、扛4棒，攻守有表現。余政陽表示，升上高中時還在適應木棒的感覺，現在已經慢慢掌握，之前疫情期間體重直線上升，胖了將近15公斤，目前約90公斤，力量也變得更大、長打增加，今天是高中生涯第3轟。
余政陽表示，目前沒有刻意減重，也持續長高，以捕手來說這樣的身材差不多，平常訓練的課表也都會吃完，不會影響靈活度。
余政陽前幾場比賽打擊狀況沒有這麼好，教練團也提醒，每個打席都要去思考，想好的感覺，讓自己靜下來、不管球多快看起來都是慢的，他笑說：「我晚上想滿久的，今天有找回擊球點的感覺。」
高一扛中心棒次、又負擔蹲捕重責，余政陽表示沒有壓力，因為知道有學長扛著，可以大膽做，教練也有提醒，蹲捕方面要加強下盤，下盤練結實，「下盤穩定、就不會大起大落。」
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