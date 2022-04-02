中職／林子豪體型大一號 加強重訓努力有收到成果

中央社 / 台中2日電
中華職棒統一獅林子豪。報系資料照／記者劉學聖攝影
中華職棒統一獅林子豪。報系資料照／記者劉學聖攝影

中職統一獅隊20歲年輕好手林子豪本季身材「大一號」，今年聘請訓練師，特別針對重量訓練下功夫，也加強下盤，讓守備更穩定，順利入選開季一軍名單，他說努力有收到成果。

林子豪目前體重92公斤、身高188公分，他剛進中職時官方紀錄的體重是73公斤，外觀上與去年相差非常大。他表示，之前在高中時沒有接觸太多重訓，但今年有請訓練師，「今年感覺身體狀況比去年好很多。」因為重量訓練做比較多，吃的也比較多，才會讓林子豪的身型大一個尺寸。

雖然身材變壯，不過林子豪指出，靈活度並沒有受到影響，主要是因為下半身肌肉更強壯，反而動起來會更快，「接球感覺就不一樣，很快就可以跑到定位，有時候還會跑過頭。」去年林子豪守備較不穩，不過他提到，今年第一階段春訓開始後每天都在特守，為期約2個月，所以接起球來更有自信。

去年林子豪就在一軍出賽達80場，不過今年是他生涯首次開季一軍，他說：「這段時間努力有收到成果。」林子豪指出，其實在官辦熱身賽沒有打很好，但這幾天教練陳連宏幫助他調整，狀況有拉回來，找回自辦熱身賽時的打擊動作，「加上今年比較有爆發力，現在身體比較輕鬆一點。」

回想起去年剛上一軍的心情，林子豪表示，比較興奮也很忐忑，怕自己很快就會下二軍；不過有了去年的經驗之後，他已經知道要如何準備開季，「不會像去年一樣收到通知就匆匆忙忙上一軍，今年該做的準備都做好了。」

至於今年球季目標，林子豪希望簡單一點，守備率比去年好，打擊成績則是維持（去年守備率8成89、打擊率2成56），各項成績都比去年好一點就會滿意。

林子豪 中職 統一獅

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