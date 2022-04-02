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中職／對陳傑憲手指愛心沒輒 泰迪破功笑場
中華職棒今年有不少「對決前東家」戲碼，今天開幕戰搶先上演，中信兄弟隊先發投手泰迪面對統一獅隊，卻被陳傑憲一個動作搞到笑場，但沒有受到太大影響，開局投出6上6下，包括1次三振，只是比賽打到2局下就因雨保留。
去年還是獅隊一員，泰迪今年轉批兄弟黃袍，而且扛起開幕戰先發，雖然遇到下雨但表現依舊沉穩，他表示，當選手已經習慣遇到比賽因雨延後，但就是保持好正確的心態去面對，「今天自己這方面做得不錯」。
對上前隊友，讓泰迪直呼「好玩」，但他也說，場下可以嬉鬧，上場還是要主宰、壓制對手，泰迪表現確實如此，投完2局唯一阻礙就是雨勢。
不過首打席面對陳傑憲，看到他比出的愛心手指手勢，泰迪馬上笑出來，當下無法回應，只能無奈心想「OK」，但也很開心看到老朋友。
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