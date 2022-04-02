聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／對陳傑憲手指愛心沒輒 泰迪破功笑場

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中華職棒33年開幕戰由中信兄弟隊交手統一獅隊，2日在台中洲際棒球場點燃戰火。過去2年效力獅隊的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）今年轉戰兄弟，先發登板對決老東家。 中央社
中華職棒33年開幕戰由中信兄弟隊交手統一獅隊，2日在台中洲際棒球場點燃戰火。過去2年效力獅隊的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）今年轉戰兄弟，先發登板對決老東家。 中央社

中華職棒今年有不少「對決前東家」戲碼，今天開幕戰搶先上演，中信兄弟隊先發投手泰迪面對統一獅隊，卻被陳傑憲一個動作搞到笑場，但沒有受到太大影響，開局投出6上6下，包括1次三振，只是比賽打到2局下就因雨保留。

去年還是獅隊一員，泰迪今年轉批兄弟黃袍，而且扛起開幕戰先發，雖然遇到下雨但表現依舊沉穩，他表示，當選手已經習慣遇到比賽因雨延後，但就是保持好正確的心態去面對，「今天自己這方面做得不錯」。

對上前隊友，讓泰迪直呼「好玩」，但他也說，場下可以嬉鬧，上場還是要主宰、壓制對手，泰迪表現確實如此，投完2局唯一阻礙就是雨勢。

不過首打席面對陳傑憲，看到他比出的愛心手指手勢，泰迪馬上笑出來，當下無法回應，只能無奈心想「OK」，但也很開心看到老朋友。

陳傑憲 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／獅隊外野三帥缺一 林岳平很苦惱：湊齊就冠軍啦

中職／獅隊調薪公布 古林睿煬調幅破200%

中職／國際賽有依可循 球員出場費3萬、失能月薪領全額

中職／外野三鬼商品首日熱銷120萬 陳傑憲誓言回饋獅迷

相關新聞

中職／雨神攪局 開幕戰史上第5次因雨延賽

2022年中華職棒球季今天開打，然而天公不作美，台中洲際棒球場的統一獅與中信兄弟隊之戰受到雨勢影響，1局下半打完無法續戰...

中職／期待第二枚戒指 周思齊見證時代變遷

中華職棒開幕戰首次在洲際棒球場開打，中信兄弟隊上一次以衛冕軍迎接新球季的成員，只剩周思齊、張志豪還在，周思齊將收下個人生...

中職／開幕戰14208球迷敗興歸 兩隊教頭都被雨打敗

今年中華職棒開幕戰遇到雨勢攪局，打到2局下2出局就不得不宣布保留比賽，中信兄弟與統一獅隊維持0：0狀態擇期再戰，兩隊總教...

日職／山本由伸跨季17連勝太強大 王柏融敲1安吞2K

去年的投手五冠王山本由伸，進入2022年賽季還是強大，本季的第2場出賽，面對火腿隊先發7局無失分，送出8次三振，其中2K...

中職／獅隊開季先發全本土應戰 期待布雷克快歸隊

中華職棒開幕戰預定今天在洲際球場舉行，然而能否順利舉行要看雨勢如何，統一獅隊先備好開季四連戰的投手安排，今天胡智為、明天...

中職／獅隊外野三帥缺一 林岳平很苦惱：湊齊就冠軍啦

統一獅隊今年開季外野出現大洞，招牌「三帥」缺一帥，林安可動刀要休3個月，讓總教練林岳平十分苦惱，直言：「如果湊齊就冠軍啦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。