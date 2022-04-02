中職／胡智為雨中飆速150公里 心疼家人淋雨

統一獅隊先發投手胡智為在開幕戰對上中信兄弟隊，卻遇到雨勢攪局，僅投1.2局比賽就宣告保留，但球速沒有因為雨勢降溫，飆破150公里。

中職開幕戰在雨中開打，到2局下2出局，先是遇到右外野燈柱熄滅，讓胡智為滿臉問號，他透露當下想好要投什麼球，卻突然變暗，不知道發生什麼事，只好退場準備隨時上場。

雖然後來燈柱點亮，但雨勢過大仍宣告保留延賽，胡智為這1.2局無失分的表現還無法列入紀錄，他表示台灣的雨比較特別，球感覺特別濕，「一開始找不到放球點，球會亂飄，好險到後面有找回來」。

統一獅隊總教練林岳平表示，今天胡智為的表現不好評論，因為天候狀況不佳，但1局下遇到滿壘危機的時候能夠三振張志豪化解，是滿關鍵的，「這種天氣、這種場地確實是很難發揮」。

胡智為表示，遇到雨勢很難準備，只能把熱身做好、隨機應變，但這對雙方投手來說都是一樣條件，一開始雖然抓不太到狀況，但局間想起過去遇到同樣天候是怎麼投球，第2局就有改善。

在家鄉台中投球，還是開幕戰先發，沒辦法完成比賽胡智為心中感到可惜，但最心疼的還是來加油的家人，「他們在左外野一直淋雨，又那麼冷，暫停時有想說叫他們先回家。」