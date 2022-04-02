聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／福來喜首安待定 卻急著想找助總簽字

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊洋將福來喜。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋將福來喜。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋將福來喜今天在生涯首打席就敲出安打，不過比賽因雨保留，成績未完成前，首安可能不是這支，不過福來喜還是很寶貝這顆球，打算拿給總教練林威助題上「福來喜首安」的字眼。

中華職棒今天的開幕戰由中信兄弟隊對上統一獅隊，但比賽打到2局下就因雨保留，擔任先發第三棒的福來喜在1局下從胡智為手中敲出安打，但還不算首安，在保留比賽完成前再敲出安打，就會是紀錄上的首安，去年獅隊林子豪也遇到相同狀況。

不過福來喜心中認定的首安應該還是這支，他說：「能夠在主場球迷面前，敲出首安，讓我永生難忘。」想請總教練題字，則是因為從隔離出關後，都一直受到助總的幫助，還邊笑著補充：「而且他的字很好看。」

至於為何想寫上中文，福來喜說，這是台灣文化的一部分，之後也會補上英文讓家人了解，「謝謝球團給我機會，讓我在台灣延續職業生涯」。

敲出這支安打的前一球，福來喜被裁定出棒，不過他還手比了一下一壘審，希望爭取機會，他賽後坦言要向裁判道歉：「這是我的壞習館，想說或許一壘審會給我一個機會，但裁判是做出了正確的判決，我知道我出棒了。」

中信兄弟

延伸閱讀

中職／開幕戰14208球迷敗興歸 兩隊教頭都被雨打敗

中職／獅隊開季先發全本土應戰 期待布雷克快歸隊

中職／複製貼上奪冠名句 林威助開季要球員拿出霸氣

中職／開幕戰隔14年再現洋砲對決 福來喜沒蹲捕有原因

相關新聞

中職／雨神攪局 開幕戰史上第5次因雨延賽

2022年中華職棒球季今天開打，然而天公不作美，台中洲際棒球場的統一獅與中信兄弟隊之戰受到雨勢影響，1局下半打完無法續戰...

中職／期待第二枚戒指 周思齊見證時代變遷

中華職棒開幕戰首次在洲際棒球場開打，中信兄弟隊上一次以衛冕軍迎接新球季的成員，只剩周思齊、張志豪還在，周思齊將收下個人生...

中職／開幕戰14208球迷敗興歸 兩隊教頭都被雨打敗

今年中華職棒開幕戰遇到雨勢攪局，打到2局下2出局就不得不宣布保留比賽，中信兄弟與統一獅隊維持0：0狀態擇期再戰，兩隊總教...

日職／山本由伸跨季17連勝太強大 王柏融敲1安吞2K

去年的投手五冠王山本由伸，進入2022年賽季還是強大，本季的第2場出賽，面對火腿隊先發7局無失分，送出8次三振，其中2K...

中職／獅隊開季先發全本土應戰 期待布雷克快歸隊

中華職棒開幕戰預定今天在洲際球場舉行，然而能否順利舉行要看雨勢如何，統一獅隊先備好開季四連戰的投手安排，今天胡智為、明天...

中職／獅隊外野三帥缺一 林岳平很苦惱：湊齊就冠軍啦

統一獅隊今年開季外野出現大洞，招牌「三帥」缺一帥，林安可動刀要休3個月，讓總教練林岳平十分苦惱，直言：「如果湊齊就冠軍啦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。