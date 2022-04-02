中職／福來喜首安待定 卻急著想找助總簽字

中信兄弟隊洋將福來喜今天在生涯首打席就敲出安打，不過比賽因雨保留，成績未完成前，首安可能不是這支，不過福來喜還是很寶貝這顆球，打算拿給總教練林威助題上「福來喜首安」的字眼。

中華職棒今天的開幕戰由中信兄弟隊對上統一獅隊，但比賽打到2局下就因雨保留，擔任先發第三棒的福來喜在1局下從胡智為手中敲出安打，但還不算首安，在保留比賽完成前再敲出安打，就會是紀錄上的首安，去年獅隊林子豪也遇到相同狀況。

不過福來喜心中認定的首安應該還是這支，他說：「能夠在主場球迷面前，敲出首安，讓我永生難忘。」想請總教練題字，則是因為從隔離出關後，都一直受到助總的幫助，還邊笑著補充：「而且他的字很好看。」

至於為何想寫上中文，福來喜說，這是台灣文化的一部分，之後也會補上英文讓家人了解，「謝謝球團給我機會，讓我在台灣延續職業生涯」。

敲出這支安打的前一球，福來喜被裁定出棒，不過他還手比了一下一壘審，希望爭取機會，他賽後坦言要向裁判道歉：「這是我的壞習館，想說或許一壘審會給我一個機會，但裁判是做出了正確的判決，我知道我出棒了。」