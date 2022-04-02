中職／開幕戰14208球迷敗興歸 兩隊教頭都被雨打敗

今年中華職棒開幕戰遇到雨勢攪局，打到2局下2出局就不得不宣布保留比賽，中信兄弟與統一獅隊維持0：0狀態擇期再戰，兩隊總教練都認為天氣狀況不理想、選手難以發揮，現場1萬4208名球迷敗興而歸。

今天賽前台中整日有雨，為了整理場地，比賽從原定的5點舉行，兩度延後到6點才開打，2局上半打完，又因雨暫停了一段時間，後來重新開打卻在2局下2出局後又出現右外野燈柱熄滅意外，讓正在投球的胡智為一臉無奈。

燈柱雖然後來重新點亮，但內野場地鋪上的帆布沒有重新掀開跡象，聯盟勘查場地後決定保留比賽，比賽打了1個半小時後宣布收工，副總統賴清德來到現場觀戰，卻看不到結局。

這次中職第5次開幕戰因雨延賽，第2次開幕戰保留比賽，前一次是2005年統一獅對興農牛，還是兩度保留比賽，1998年賽事雖然也在開打後遇到雨勢，但當時未打滿1局，因此比賽不算，延期後重新開打。

中信兄弟總教練林威助表示，比賽前有提醒球員，要注意風勢、雨勢、止滑粉等，「特別今天又是開幕戰，大家心情可能比較緊繃。」

林威助認為，因為雨勢關係，外野、內野場地沒有特別佳，「今天比賽比較辛苦的是球員，在宣布延賽前，球員是不能鬆懈的，教練團看來，會擔心他們受傷。」

統一獅隊總教練林岳平賽後則說：「大家都辛苦了，球迷、工作人員都辛苦了。」自己沒有想過上場抗議，不過看著每一局場地都是濕的，「有想要詢問這樣的雨勢適合繼續下去嗎？」