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中職／雨神攪局 開幕戰史上第5次因雨延賽

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中職開幕戰出現右外野燈柱熄滅意外。記者蘇志畬／攝影
中職開幕戰出現右外野燈柱熄滅意外。記者蘇志畬／攝影

2022年中華職棒球季今天開打，然而天公不作美，台中洲際棒球場的統一獅中信兄弟隊之戰受到雨勢影響，2局下半打完無法續戰，比賽宣布保留、擇日再戰，成為成為史上第5場因雨延賽的聯盟開幕戰。

象獅開幕戰前台中整天都有些微雨勢，為了整理場地，比賽從原定的5點開打兩度延後，到6點才開打，1局上半打完，又因雨暫停了一段時間，後來重新開打卻在2局下2出局後又出現右外野燈柱熄滅意外，讓正在投球的胡智為一臉無奈。

燈柱雖然後來重新點亮，但內野場地鋪上的帆布沒有重新掀開跡象，聯盟在勘查場地後，邀請兩隊總教練上場握手，比賽確定延期。

兄弟在去年拿下隊史暌違11年的冠軍金盃，也造就洲際球場首次作為開幕戰主場的紀錄，預售票賣出1萬3000張，由於1局賽事已完成，形成保留比賽，要擇日補賽。

中職過去4次開幕戰遇到雨神攪局，上一次是2020年，原本賽季遇上疫情延後開打，3月14日預定上演的全球職棒首戰又碰到下雨，最後延到7月12日才補完，另外1998、1999以及2005年的開幕戰也都因雨順延，其中1998、2005年也都是賽事開打後才因雨延期。

棒球 統一獅 中信兄弟 中職 中華職棒

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