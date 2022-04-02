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中職／期待第二枚戒指 周思齊見證時代變遷

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
周思齊是中信兄弟陣中少數經歷過2010年奪冠的成員。圖／聯合報系資料照
周思齊是中信兄弟陣中少數經歷過2010年奪冠的成員。圖／聯合報系資料照

中華職棒開幕戰首次在洲際棒球場開打，中信兄弟隊上一次以衛冕軍迎接新球季的成員，只剩周思齊、張志豪還在，周思齊將收下個人生涯第二枚冠軍戒，他說：「見證時代變遷。」

暌違11年奪冠的中信兄弟隊選擇台中作為開季首戰地點，隊史前次奪冠是2010年，隔年開幕戰是在澄清湖棒球場，周思齊擔任先發第五棒、左外野手，張志豪則是第七棒、右外野手。

中信兄弟隊原訂今天賽前由副總統賴清德頒發冠軍戒，不過比賽因雨從5點延到6點才開打，賽前頒冠軍戒、開球等儀式全數取消，何時頒發冠軍戒球團目前還沒有答案。

10多年前的主場開幕戰，周思齊當然已經印象模糊，不過他說：「一定都一樣是帶著喜愛棒球的心去打。」

不過當年的冠軍戒，周思齊還放在家中收藏得好好的，甚至因為材質關係開始氧化、發黑，還自己拿去重新鍍金，他說：「設計上是比較Old School、復古一點，很期待看到今年的冠軍戒，有時代變遷的參與感。」

相隔多年終於盼得第二枚冠軍戒，周思齊回過過程，認為2016、2020年較為可惜，「因為當時我們陣容很好，其它年也都有機會，但當時我們是相對不被看好的一方。」

周思齊 中信兄弟 棒球

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