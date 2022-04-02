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中職／搶進獅隊開季一軍 劉予承要象迷家人多支持自己

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
統一獅隊投手劉予承。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊投手劉予承。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊20歲投手劉予承生涯首度搶進開季一軍名單，總教練林岳平關心會不會緊張？他也大方回應：「不會。」反而讓餅總嚇一跳：「真的假的。」今天賽前再被記者問到，劉予承說：「現在還沒有。」

劉予承在2020年季中選秀加盟獅隊，去年在二軍後援22場、防禦率1.61，今年官辦熱身賽合計2.1局無失分，最快球速還來到150公里，成為外界關注焦點，也順利進入一軍名單，今天開幕戰就有機會留下一軍初登板紀錄。

得知自己進入一軍名單，劉予承也將心態調適好「準備面對厲害的打者」，自辦熱身賽時他就對於樂天桃猿隊強打朱育賢印象深刻，「學長說他是很好的打者，對上他的心態也跟對決其他選手不同，他對變化球、快速球都能掌握，需要多思考。」

劉予承也透露，自己家人其實都是兄弟象球迷，當初被統一獅選到，劉予承笑說：「我想他們心情應該是滿失望的。」不過劉予承也趁機為獅隊拉票，「我既然來這邊，就請大家好好支持」。

新球季從一軍出發，劉予承目標穩定在一軍出賽，「表現不要大起大落，要讓教練有信任度」。

統一獅 樂天桃猿 林岳平

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