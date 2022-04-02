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中職／獅隊外野三帥缺一 林岳平很苦惱：湊齊就冠軍啦

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
統一獅隊今年開季外野出現大洞，招牌「三帥」缺一帥，林安可動刀要休3個月，讓總教練林岳平十分苦惱。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年開季外野出現大洞，招牌「三帥」缺一帥，林安可動刀要休3個月，讓總教練林岳平十分苦惱。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年開季外野出現大洞，招牌「三帥」缺一帥，林安可動刀要休3個月，讓總教練林岳平十分苦惱，直言：「如果湊齊就冠軍啦。」

去年獅隊陳傑憲、蘇智傑都有傷勢，今年換林安可掛傷號，在自辦熱身賽時因揮棒落空導致右手鉤狀骨骨折，3月17日開刀，林岳平透露，目前在等傷口痊癒，預計6到8周後可投入實戰，「但應該要等下半季才能歸隊」。

外野三帥上次合體是在2020年，成為外野不動主力，同時也串連起第一棒到中心棒次的打線，林岳平就說，那一年能夠奪冠就是因為三人都在。

少了一帥，蘇智傑、陳傑憲也有自覺，蘇智傑在熱身賽狀況不錯，林岳平也說：「他們都知道，自己的角色會更吃重，知道自己要再多一點點貢獻，他們三個都玩在一起，所以少了一個都知道。」

除了林安可受傷，去年外野手優先遞補人選的張偉聖、唐肇廷也在傷兵名單中，今天開幕戰獅隊將新人邱智呈拉上先發右外野手。

林岳平期待年輕球員趁這段戰力空窗期跳出來，特別是今年開始季後賽規則改變，「一開始就不能差太遠，拿半季冠軍只是半票，年度成績也要好才有全票」。

林岳平 陳傑憲 林安可

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