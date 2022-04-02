中職／獅隊開季先發全本土應戰 期待布雷克快歸隊

中華職棒開幕戰預定今天在洲際球場舉行，然而能否順利舉行要看雨勢如何，統一獅隊先備好開季四連戰的投手安排，今天胡智為、明天回到台南主場交給施子謙，如果真的因雨延賽，輪值直接順延。

去年統一獅隊以衛冕軍姿態在台南主場舉辦開幕戰，先發投手交給本土的古林睿煬，今年首戰同樣選擇胡智為，連兩年由本土投手扛開季第一戰，林岳平表示：「去年是主場，交給本土投手有其象徵意義，今年是客場，就是看誰近況好就先上。」

事實上獅隊三名洋投布雷克、柯瑞以及羅昂也趕不上開季第一周，只能期待第二周能調整到位，林岳平表示，布雷克應該會最快歸隊，「我們比較熟悉，球賽結束也簽好合約，在加拿大也都有在訓練，還沒有進入規律比賽週期而已」。

這代表第一周獅隊準備的前四號先發都是本土投手，古林睿煬今年進度也有拖到，被排在五號，但正式登板日期林岳平暫時先保留答案。

開季一軍名單獅隊直接登錄胡智為、施子謙，前兩戰先發形同提前攤牌，另外也將江國謙放入牛棚、定位長中繼，林岳平表示，因為吳承諭、江承峰等投手還不夠穩定，多給一些時間調整，「開季就讓國謙試看看」。