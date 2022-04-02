日職／吳念庭先發第8棒 3打數掛蛋靠保送上壘
西武隊野手吳念庭今天先發選到1次四壞保送、沒有安打，西武以1比8不敵羅德
埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，吳念庭先發打第8棒、守一壘，2局敲出左外野方向飛球出局，5局敲出游擊方向滾地球出局，8局選到四壞保送，靠著隊友接連安打跑回1分，9局敲出左外野方向飛球出局。
吳念庭今天總計3打數沒有安打，選到1次四壞保送、有1得分，賽後打擊率2成31；西武獅隊今天團隊敲出8支安打，但是得分效率不佳，僅在8局拿下1分，終場以1比8吞敗。
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