快訊

俄保衛盧布戰果豐碩 專家曝怪異之處

U18東岸聯盟／麥寮辜茂碩好投 盼成登板就要贏的投手

中央社 / 台東2日電
2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，麥寮高中2日與西苑高中交手，麥寮高一投手辜茂碩先發5.1局無責失、展現壓制力，率隊以7比2拿奪勝。 中央社
2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，麥寮高中2日與西苑高中交手，麥寮高一投手辜茂碩先發5.1局無責失、展現壓制力，率隊以7比2拿奪勝。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中今天與西苑高中交手，麥寮高一投手辜茂碩先發5.1局無責失、展現壓制力，率隊以7比2拿下首勝；總教練吳秉倫看好辜茂碩未來性，盼將他培養成登板就是要贏球的投手。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽B組預賽，麥寮高中賽前吞下2敗，今天與西苑高中交手，麥寮派出高一投手辜茂碩先發，辜茂碩1局讓打者3上3下，2局先被敲出1支安打、隊友守備失誤，1人出局後投出保送，接著被打出滾地球、暴投，失掉2分，但及時回穩，沒有擴大失分危機。

辜茂碩今天總計用76球投5.1局，被敲出4支安打，投出1次四壞、4次三振，失掉2分非責失分、拿下勝投，最快球速138公里。

麥寮開賽就有攻勢，抓準西苑投手不穩，1局靠著3安、3保送、對手1次守備失誤，開賽就攻下6分大局、奠定勝基，6局再靠著四壞保送、安打，多添1分保險分，拿下此次比賽首勝。

麥寮總教練吳秉倫給辜茂碩今天表現打70分，點出辜茂碩投球時左邊肩膀太容易開掉的缺點，如果可以修正投球動作，會讓控球更穩定。

吳秉倫十分看好辜茂碩潛力，認為他球質不錯、尾勁好，是球隊重點培養的先發投手戰力，除了直球外還有伸卡、滑球、變速球，看好他高三最快球速可以投至145公里。

吳秉倫表示，此次東岸聯盟以高一球員為主，總計帶了16名高一球員，今天先發高一有5人，也希望藉此機會挑選出接下來玉山盃青棒賽名單。

球速 棒球

延伸閱讀

U18東岸聯盟／高市聯隊黃子豪好投 看徐若熙學指叉和變速

日職／山本由伸跨季17連勝太強大 王柏融敲1安吞2K

U18東岸聯盟／穀保邱緯綸展霸氣 多練變速球拚選秀

U18東岸聯盟／東體白隊謝冠宇投出代表作 想學陳鴻文霸氣

相關新聞

中職／複製貼上奪冠名句 林威助開季要球員拿出霸氣

中華職棒今天舉行開幕戰，中信兄弟隊以衛冕軍身分迎戰統一獅隊，總教練林威助表示仍是平常心應戰，也再次提醒球員拿出「態度、專...

中職／期待第二枚戒指 周思齊見證時代變遷

中華職棒開幕戰首次在洲際棒球場開打，中信兄弟隊上一次以衛冕軍迎接新球季的成員，只剩周思齊、張志豪還在，周思齊將收下個人生...

日職／山本由伸跨季17連勝太強大 王柏融敲1安吞2K

去年的投手五冠王山本由伸，進入2022年賽季還是強大，本季的第2場出賽，面對火腿隊先發7局無失分，送出8次三振，其中2K...

中職／獅隊開季先發全本土應戰 期待布雷克快歸隊

中華職棒開幕戰預定今天在洲際球場舉行，然而能否順利舉行要看雨勢如何，統一獅隊先備好開季四連戰的投手安排，今天胡智為、明天...

中職／獅隊外野三帥缺一 林岳平很苦惱：湊齊就冠軍啦

統一獅隊今年開季外野出現大洞，招牌「三帥」缺一帥，林安可動刀要休3個月，讓總教練林岳平十分苦惱，直言：「如果湊齊就冠軍啦...

中職／搶進獅隊開季一軍 劉予承要象迷家人多支持自己

統一獅隊20歲投手劉予承生涯首度搶進開季一軍名單，總教練林岳平關心會不會緊張？他也大方回應：「不會。」反而讓餅總嚇一跳：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。