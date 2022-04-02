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中職／複製貼上奪冠名句 林威助開季要球員拿出霸氣

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊以衛冕軍身分迎戰統一獅隊，總教練林威助表示仍是平常心應戰。 中央社
中信兄弟隊以衛冕軍身分迎戰統一獅隊，總教練林威助表示仍是平常心應戰。 中央社

中華職棒今天舉行開幕戰，中信兄弟隊以衛冕軍身分迎戰統一獅隊，總教練林威助表示仍是平常心應戰，也再次提醒球員拿出「態度、專注、霸氣」，但相較去年開季，投手環節比較煩惱一點。

去年開幕戰先發的王牌投手德保拉，今年因腰部不適還在調整階段，也讓林威助說：「先發跟主力後援投手會有一點擔心。」

除了德保拉，林威助也指出，去年季中加盟的呂彥青跟牛棚主力蔡齊哲還在調整，「李振昌目前狀況不錯，但也要實際開打才知道，小黑（吳俊偉）在官辦熱身賽表現比較不到位，希望能慢慢調整。」

面對球季第一戰，林威助對球員給出的叮嚀，「複製貼上」去年總冠軍賽前的談話，「平常心，一場一場來，把該有的態度、專注、霸氣拿出來。」

林威助認為，每一場比賽都要當作新的一場，自然也希望球員保持一樣的心態去面對，「該做的我們都已經做得差不多。」

林威助 德保拉 呂彥青

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