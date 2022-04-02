中職／開幕戰隔14年再現洋砲對決 福來喜沒蹲捕有原因

中華職棒33年開幕戰今天將在台中洲際球場開打，兩隊先發名單第三棒都填入洋砲，中信兄弟隊福來喜擔任指定打擊、統一獅隊羅薩守備三壘，上一次聯盟開幕戰兩隊都排出洋砲先發是2008年。

中華職棒今年進入「大洋砲時代」，開季一軍名單中就有三名洋砲，是自2009年後的盛況，聯盟開幕戰前一次出現洋砲對決是2008年統一獅布雷對LaNew熊隊霸漢，前一次獅象開幕戰對決出現洋砲是1995年，兄弟排出路易士、帝波，獅隊則有賀亮德、林克應戰。

福來喜雖然在熱身賽曾蹲捕，搭配投手正是今天先發的泰迪，不過總教練林威助考量高宇杰在去年總冠軍賽是主戰捕手，「他也比較了解對方打者習性，就讓宇杰去搭配泰迪」。

林威助認為，今年不少球隊都納入洋砲作為戰力，原因當然與比賽用球恢復係數的調整有關，「會覺得需要洋砲，就是適時一擊比較缺乏，有洋砲的出現，投手的壓力也會比較大一點」。