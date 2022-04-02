中職／悍將連5年洋投打頭陣 江少慶放主場「吸客」

富邦悍將隊明天前進洲際球場進行賽季首戰，對戰中信兄弟隊，先發投手確定交給新洋投范米特，隊史連續5年由洋投打頭陣，兄弟則是預計推出左投象魔力。

悍將隊今年以全新的將、帥陣容出擊，總教練丘昌榮領軍首戰，就要對上前東家，明天在洲際球場一會眾兄弟，首席教練黃泰龍、內野老將王勝偉同樣都是遭逢老東家。

悍將隊確定將賽季首戰先發交給范米特，他在官辦熱身賽出戰1場，就是面對兄弟，3月22日中繼3局被敲2安打、無失分，用球數40球。

范米特為33歲美籍右投，為遊騎兵2010年選秀第21輪指名，最高層級2A，近年多在獨立聯盟打拚，2019年在大西洋聯盟先發24場、144.2局，繳出10勝以及全聯盟第一的2.30防禦率。

推出范米特，也讓悍將隊連續第5年由洋投負責首戰先發，2018年為羅力，2019到21年由索沙打頭陣，隊史前一位扛起首戰先發的本土投手為2017年的黃亦志。

今年開幕周適逢連假，4日雖為周一但有安排賽事，悍將隊馬上就要反客為主，回到新莊繼續與兄弟交手。投手教練林正豐先前透露，江少慶將負責前2戰的其中1戰，主場可能意義較大，對票房也有幫助，決定將江少慶這張本土王牌留在主場合情合理。