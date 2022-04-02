日職／山本由伸跨季17連勝太強大 王柏融敲1安吞2K
去年的投手五冠王山本由伸，進入2022年賽季還是強大，本季的第2場出賽，面對火腿隊先發7局無失分，送出8次三振，其中2K賞給台將王柏融，幫助歐力士隊終場以7：0擊敗火腿，山本由伸個人開季2連勝、跨季17連勝。
王柏融賽前連9打數沒有安打，今天仍安排在第4棒、指定打擊出賽，第1打席面對山本由伸的指叉球連續揮了3個空棒，但第2打席換王柏融扳回一城，仍是鎖定指叉球出棒，打成中間方向安打，中止開季連10打數沒有安打。
王柏融第7局再度吃癟，又是面對指叉球揮空吞下三振，第9局則是面對本田仁海，打向右外野遭到接殺，此役以4打數1安打、2K作收，打擊率仍在0.077的低檔。
山本由伸去年豪取投手五冠王，將澤村賞、太平洋聯盟年度MVP一起收進口袋，開幕戰面對西武獅隊已飆8局無失分好投，今天的表現依舊無懈可擊，先發7局僅被敲5安打、無失分，兩戰已飆17K，取得2勝0敗、防禦率0.00，個人在例行賽已跨季17連勝。
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