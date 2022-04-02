中職／龍隊公布交換辦法 快來撿林智勝破紀錄全壘打球

「大師兄」林智勝今年披上味全龍隊球衣，新球季每一轟都是紀錄，球團今天公布林智勝的紀念轟交換計畫，從290轟起每逢5個倍數轟，撿到全壘打球的幸運球迷，將可換到龍隊2023年季票。

龍隊本季首場賽事將於明天於台南出戰統一獅隊，首場主場賽事則將於4月15日在天母登場，進行一連3天的「龍往直前開幕系列戰」，外界關注的林智勝全壘打紀錄，球團今天也公布「智勝紀念球交換計畫」。

若林智勝敲出今年首轟（生涯第290轟），撿到紀念球的球迷，龍隊將以2023年季票搭配簽名實戰球衣、以及290轟紀念系列商品換回此紀錄球。自第290轟後的新紀錄，球團也將以簽名球衣及林智勝合照機會進行交換，每逢5轟倍數之紀念球，如第295轟、300轟，將可另獲得2023年球季季票。

4月15日起一連3天的「龍往直前開幕系列戰」，天母主場將換上今年全新主題視覺，應援團隊也將端出最熱血的小號樂隊演奏，用球迷最熟悉的記憶來暖身賽季。Dragon Beauties小龍女三天都將全員到齊，將以LIVE DANCING特殊應援規畫，營造主場氣勢，帶給球迷不同於例行賽的特殊應援體驗。

開幕系列戰也將安排一連串的表演節目，16日賽前和局間，將由製作龍隊應援曲的「Dragon punks樂團」帶來現場演出，賽前嘉賓則由剛獲得「聲林之王3」總冠軍的柏霖進行賽前演唱與開球。

開幕壓軸17日則由演唱年度主題曲「龍往直前」的胖虎PunkHoo進行開場演出，表演嘉賓則由阿美族好聲音舞思愛進行賽前歌唱表演與開球。難能可貴的是，柏霖與舞思愛的胞弟分別是董秉軒和拿莫．伊漾，家人個別在不同領域發光發熱，今年開幕將有機會看他們同台進行開球。

今年開幕系列戰入場贈禮也與眾不同，不僅推出入場點數3倍送，會員凡線上購票每張票及季票會員都能得到紅利點數120點，更首創贈送球員休息室Locker同款姓名牌磁鐵，開幕戰每場前6000名入場球迷均贈送乙份。