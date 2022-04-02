U18東岸聯盟／高市聯隊黃子豪好投 看徐若熙學指叉和變速

三民高中投手黃子豪「砍掉重練」，傷後重返投手丘，看齊徐若熙、練成拿手指叉變速球，今天在U18東岸聯盟棒球錦標賽代表高雄市聯隊對平鎮先發3.2局無失分、表現亮眼。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊此次以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員，今天預賽與平鎮高中交手，派出三民高中投手黃子豪先發，黃子豪投3.2局被敲2支安打，投出2次四壞、4次三振、無失分，球隊終場以5比4拿勝。

黃子豪高一因傷動刀、整年休養，直到高二才重回投手丘，黃子豪表示，傷後姿勢有調整、改成短揮臂，目前投的球種，都是傷後才新練的，「等於是砍掉重練」。

高二的黃子豪身高185公分、有不錯身材優勢，傷後多練的指叉變速球，今天先發出賽場邊球探也給高評價；黃子豪表示，之前投變速球都不會跑，傷後也有參考中職味全龍隊投手徐若熙的投法，練成指叉變速球、成為武器。

黃子豪首度入選聯隊，他自評今天帳面成績雖然不錯，但失投球也蠻多的，控球不穩定；3月初剛落幕的高中棒球聯賽，三民高中冠軍戰不敵平鎮，黃子豪就是敗投，但他表示今天再與平鎮交手，沒有特別想什麼，「一顆一顆來、交給守備幫忙」，也想拚看看、看自己能拚到什麼程度。

洪敏暘砲轟平鎮 高市聯隊3連勝

U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊投打發揮，洪敏暘（圖）2日敲出高中生涯第2轟，助球隊以5比4擊敗青棒強權平鎮高中、拿下預賽3連勝。 中央社

U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊投打發揮，洪敏暘敲出高中生涯第2轟、李致霖後援守成，率隊以5比4擊敗青棒強權平鎮高中、拿下預賽3連勝。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊此次以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員，藉由東岸聯盟調整隊形，找出最佳陣容拚青棒國手選拔賽玉山盃。

今天B組預賽高雄市聯隊與平鎮高中交手，高雄市聯隊投打發揮，2局洪敏暘敲出陽春砲、幫助球隊取得領先，再靠著安打、犧牲短打、滾地球、投手犯規跑回第2分。

高雄市聯隊3局下再起攻勢，靠著安打、四壞保送、滾地球、潘磊適時安打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，4局再靠著李以諾適時安打，送回團隊第5分。

高雄市聯隊先發投手黃子豪投3.2局被敲2支安打，投出2次四壞、4次三振、無失分，周彥農中繼投2局被敲3支安打，被平鎮打者陳佳樂敲出全壘打，總計失掉4分（3分責失分），李致霖後援投1.1局沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利。

U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊2日投打發揮，李致霖（前）後援投1.1局沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利。 中央社

高雄市聯隊總教練洪榮宏表示，3隊聯軍集訓2天，讓球員們每天在一起，多聊天、培養默契，聯隊投打跑守各方面都算穩定。

洪榮宏表示，此次帶25名球員參賽，但最終會剔除5名球員、決定最終玉山盃青棒賽名單，目前為止中心棒次李以諾、潘磊、洪敏暘表現都不錯，現在等郭俊麟調整進入狀況。

洪敏暘為三民高中球員，他笑說：「從高中木棒聯賽到現在手感都很火」，也提到從高一到高三，已經抓到打木棒的技巧了，母隊教練也有分享對戰策略，打球要用頭腦、猜投手配球，都有學起來、收到不錯的成效。

洪敏暘表示，今天的全壘打是高中生涯第2轟，上一次開轟已經是高一立德盃棒球賽，首度入選聯隊，也希望可以打出好表現，但無論表現如何，都已經決定畢業會讀大學、不考慮中職選秀。