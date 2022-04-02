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日職／王柏融安打荒止步10打數 本季首安棒打山本由伸

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融面對歐力士隊超級強投山本由伸，第2打席敲出安打，中止開季連10打數沒有安打。 截圖自影片
王柏融面對歐力士隊超級強投山本由伸，第2打席敲出安打，中止開季連10打數沒有安打。 截圖自影片

效力火腿隊的台將王柏融，本季首安終於出爐，今天面對歐力士隊超級強投山本由伸，第2打席敲出安打，中止開季連10打數沒有安打。

王柏融本季前4場出賽、累積9打數沒有安打、吞下3K，今天仍被安排在先發第4棒、指定打擊，對戰投手不是別人，就是去年的投手五冠王、澤村賞兼太平洋聯盟年度MVP得主山本由伸。

王柏融第1打席在第2局擔任首位打者，面對3顆指叉球，連揮了3個空棒遭到三振；第4局在近藤健介敲出安打後上場，王柏融仍是鎖定指叉球出棒，打成中間方向安打，讓開季連續打數沒有安打停留在「10」。

王柏融 山本由伸

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