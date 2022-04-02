快訊

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

日職／柳田悠岐外角偏低壞球掃出牆 日媒驚呼是「變態轟」

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀隊強打柳田悠岐。 圖／擷自推特日刊スポーツ・ソフトバンク担当
軟銀隊強打柳田悠岐。 圖／擷自推特日刊スポーツ・ソフトバンク担当

福岡軟銀開賽至今未嘗敗績，昨天他們作客東北樂天金鷲，靠著王牌千賀滉大的8局好投和強打柳田悠岐的陽春砲再下一城，達成開季七連勝。而柳田的這一發陽春砲抓準的其實是顆外角偏低的壞球，充分展現他的「怪力」，日媒也驚呼這是超規格的「變態轟」。

昨4局上樂天先發投手涌井秀章面對3棒的柳田悠岐投出一顆外角偏低的伸卡球，柳田展現「亂刀流」的怪力，一棒將球掃成反方向的陽春砲，這一發全壘打也是他個人本季首轟。軟銀王牌千賀滉大同樣爭氣，他先發主投8局飆出9K無失分，終場，軟銀就以1：0擊敗樂天，收下開季七連勝，千賀滉大本季首勝也開張。

日媒評價柳田悠岐的這發全壘打為「超規格變態轟」，日本網友則直呼：「真不愧是柳田，能打得出這種奇異的全壘打，真是神之一擊」、「可能是愚人節的關係，感覺這發全壘打看起來好像合成的。」

千賀滉大 柳田悠岐 軟銀

相關新聞

中職／龍隊薪情壓線放榜 郭天信衝25萬全隊漲幅最高

中職33年球季今天開打，味全龍隊壓線在今天公布談資結果，指標人物郭天信由月薪10萬調至25萬，李凱威從10萬調為21萬元...

中職／11敗的最稱職5號先發 林子昱調薪90%投手群最高

味全龍隊今天公布全隊談薪結果，兩位先發投手徐若熙、林子昱都獲加薪9萬，去年輪值中重要卻也最被忽視的存在，林子昱的貢獻被看...

日職／柳田悠岐外角偏低壞球掃出牆 日媒驚呼是「變態轟」

福岡軟銀開賽至今未嘗敗績，昨天他們作客東北樂天金鷲，靠著王牌千賀滉大的8局好投和強打柳田悠岐的陽春砲再下一城，達成開季七連勝。而柳田的這一發陽春砲抓準的其實是顆外角偏低的壞球，充分展現他的「怪力」，日媒也驚呼這是超規格的「變態轟」。

中職／開幕戰首度洲際球場登場 上演第9次經典獅象戰

中職33年今天傍晚登場，首度在洲際棒球場舉行開幕戰，上演傳統獅象大戰，已確定吸引破萬觀眾，主場中信兄弟隊交手統一7-EL...

中職／隔13年開季又見3洋砲 上回興農組「全太危險」打線

中華職棒新球季外籍野手比例開始增加，開季一軍名單有五名洋投，但洋砲也占了三人，中信兄弟隊福來喜、統一獅隊羅薩、富邦悍將隊...

中職／新球季今開打 開幕戰泰迪戰前東家

中華職棒33年今天開打，聯盟開幕戰第9度上演統一獅與中信兄弟隊（含前身兄弟象）的交手，泰迪身披黃衫的第一場比賽，就要碰上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。