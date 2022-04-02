日職／柳田悠岐外角偏低壞球掃出牆 日媒驚呼是「變態轟」

福岡軟銀開賽至今未嘗敗績，昨天他們作客東北樂天金鷲，靠著王牌千賀滉大的8局好投和強打柳田悠岐的陽春砲再下一城，達成開季七連勝。而柳田的這一發陽春砲抓準的其實是顆外角偏低的壞球，充分展現他的「怪力」，日媒也驚呼這是超規格的「變態轟」。

昨4局上樂天先發投手涌井秀章面對3棒的柳田悠岐投出一顆外角偏低的伸卡球，柳田展現「亂刀流」的怪力，一棒將球掃成反方向的陽春砲，這一發全壘打也是他個人本季首轟。軟銀王牌千賀滉大同樣爭氣，他先發主投8局飆出9K無失分，終場，軟銀就以1：0擊敗樂天，收下開季七連勝，千賀滉大本季首勝也開張。

日媒評價柳田悠岐的這發全壘打為「超規格變態轟」，日本網友則直呼：「真不愧是柳田，能打得出這種奇異的全壘打，真是神之一擊」、「可能是愚人節的關係，感覺這發全壘打看起來好像合成的。」