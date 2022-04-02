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U18東岸聯盟／東體白隊謝冠宇投出代表作 想學陳鴻文霸氣

中央社 / 台東2日電
U18東岸聯盟棒球錦標賽，地主台東體中白隊先發投手謝冠宇（前）2日投出代表作，對穀保家商投4局失1分，率隊以3比1搶勝。 中央社
U18東岸聯盟棒球錦標賽，地主台東體中白隊先發投手謝冠宇（前）2日投出代表作，對穀保家商投4局失1分，率隊以3比1搶勝。 中央社

U18東岸聯盟棒球錦標賽，地主台東體中白隊先發投手謝冠宇今天投出代表作，對穀保家商投4局失1分，率隊以3比1搶勝。謝冠宇表示，未來希望如偶像陳鴻文一樣在場上展現霸氣。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽C組預賽地主台東體中白隊今天與穀保家商交手，東體白隊派出投手謝冠宇先發，前3局僅被敲出1支安打、力守不失分，第4局2人出局後，接連被敲2支安打失分。

謝冠宇投4局被敲3支安打，沒有三振、無保送，失掉1分責失分，表現亮眼，總教練陳峰岳稱讚，謝冠宇今天算是先發出賽代表作。

高二的謝冠宇球速不快，約130公里出頭。陳峰岳表示，謝冠宇協調性和準度都不錯，之前多是中繼出賽，今天拉到先發，用球數和球進壘位置都不錯，決勝球為曲球；今天碰上青棒強權穀保，讓他先發算是當作這段時間訓練成果的小測試。

謝冠宇表示，距離上一次正式賽先發有段時間，之前打高中木棒聯賽都是中繼出賽，但那時控球狀況不理想、球都會亂跑，回到學校這段時間有修正控球，今天先發出賽投起來比木棒聯賽時感覺好。

謝冠宇從少棒時期就是投手，他自評優勢是吃局數多，碰上穀保不會緊張、保持平常心，今天投球策略是用直球攻擊打者外角，很開心收到不錯的成效。

謝冠宇透露，爸爸小時候也有打棒球，受爸爸影響也愛上打棒球，偶像是富邦悍將隊投手陳鴻文，「他在球場上很有霸氣、想要跟他一樣。」

遇穀保不膽怯 東體白隊3連勝

U18東岸聯盟棒球錦標賽，地主台東體中白隊今天預賽與穀保家商交手不膽怯，東體白隊投手謝冠宇先發4局失1分、表現亮眼，打線串連搶分，終場以3比1拿下3連勝、士氣大振。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽3月31日開打，總計18支球隊預賽分3組舉行，C組預賽台東體中白隊與穀保家商交手，兩隊前3局都沒有拿下分數。

東體白隊4局上靠著陽念祖安打開啟攻勢，陳培力二壘打送回第1分，邱賢嘉再補上二壘打送回第2分，接著靠著盜壘、失誤跑回第3分。

穀保家商4局下反攻，2人出局後靠著黃柏叡二壘打開啟攻勢，林盛恩安打送回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

東體白隊先發投手謝冠宇投4局被敲3支安打，沒有三振、無保送，失掉1分責失分，表現亮眼、投出代表作。

東體白隊預賽接連擊敗羅東高工、大溪高中，今天擊敗青棒強權穀保家商、士氣大振，總教練陳峰岳表示，賽前有鼓勵球員，「穀保是高中生、我們也是高中生，就是看誰適應的快，掌握機會多、就有機會拿下勝利。」

陳峰岳表示，前陣子木棒聯賽4個階段打完、球員有點疲勞，回到台東後稍作休息，調整不足的地方，打擊方面，聯賽三振率高，兩好球揮空的狀況也多，調整加強、收到不錯的效果。

陳峰岳表示，過往面對穀保、平鎮高中兩大青棒強權，球員容易有膽怯的心態，相信今天比賽贏球，可以大大提升士氣，再碰頭就不會有總是處於弱勢的感覺。

穀保家商 棒球

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