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中職／開幕戰首度洲際球場登場 上演第9次經典獅象戰

中央社 / 台中2日電
中職33年今天傍晚登場，首度在洲際棒球場舉行開幕戰，上演傳統獅象大戰。 聯合報系資料照
中職33年今天傍晚登場，首度在洲際棒球場舉行開幕戰，上演傳統獅象大戰。 聯合報系資料照

中職33年今天傍晚登場，首度在洲際棒球場舉行開幕戰，上演傳統獅象大戰，已確定吸引破萬觀眾，主場中信兄弟隊交手統一7-ELEVEn獅隊，先發投手為泰迪對決胡智為

去年中華職業棒球大聯盟開幕戰由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，只開放78％觀眾進場，在台南棒球場吸引滿場7800人進場。

中職今年開放100％觀眾進場，適逢清明連假首日，統計到昨天晚間，票房已有1萬3000人，身為獅迷的副總統賴清德也將到場觀戰。

獅象大戰是中職傳統經典，這是第9次在開幕戰上演。兄弟是去年中職總冠軍，今年要延續氣勢挑戰2連霸；獅隊要洗刷去年在台灣大賽遭橫掃屈辱，再度挑戰總冠軍。

先發投手部分，泰迪（Teddy Stankiewicz）過去2年效力獅隊，今年轉戰兄弟，獅隊總教練林岳平開訓時喊出「打敗泰迪」，讓開幕戰充滿話題；有旅美經驗的胡智為春訓調整狀態不錯，在中職第一個完整球季就扛開幕戰重任。

兄弟今年是隊史第18次參與聯盟開幕戰（兄弟象11次、中信兄弟7次），僅次於獅隊，戰績11勝5敗（扣除1次因雨延賽），其中外籍投手先發時戰績5勝4敗；獅隊是隊史第21次參加開幕戰，為中職史上最多，過往戰績5勝12敗1和（扣除2次因雨延賽），其中本土先發時戰績4勝8敗1和。

中職 棒球 胡智為

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