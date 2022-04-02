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中職／11敗的最稱職5號先發 林子昱調薪90%投手群最高
味全龍隊今天公布全隊談薪結果，兩位先發投手徐若熙、林子昱都獲加薪9萬，去年輪值中重要卻也最被忽視的存在，林子昱的貢獻被看見，薪資從10萬調整為19萬，加薪幅度90%為投手群最高。
林子昱三級棒球沒有顯赫資歷，進職棒前曾在台南市成棒隊打了兩年多，2018年在中職選秀落選，2019年趁著龍隊回歸中職廣招人馬，他在第5輪（第9指名）上榜。
林子昱前年在二軍防禦率高達7.54，卻在去年季前被點名是先發輪值一員，已被視為黑馬，結果他最終在一軍先發輪值中整季穩定出賽，寫下連他自己都始料未及的菜鳥賽季。
林子昱稱職扮演5號先發，在王維中、徐若熙的出賽都還受到嚴格控管時，他在輪值中以「工作馬」之姿分擔許多局數，去年3月30日對樂天桃猿隊之戰，投5局無失分，成為龍隊回歸後第一位拿下勝投的本土投手。
林子昱全季出賽24場（21場先發）、108.1局，吃局數為陣中本土投手最高，雖然因先發時援護率僅2.08，吞下11敗居聯盟敗投榜第2位，但勞苦功高看得見，總教練葉君璋也曾公開點名林子昱的全季貢獻，絕對不比王維中、徐若熙低。
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