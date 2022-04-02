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中職／龍隊薪情壓線放榜 郭天信衝25萬全隊漲幅最高

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
郭天信兌現好「薪」情，從10萬調為25萬，薪資漲幅全隊最高。 報系資料照
郭天信兌現好「薪」情，從10萬調為25萬，薪資漲幅全隊最高。 報系資料照

中職33年球季今天開打，味全龍隊壓線在今天公布談資結果，指標人物郭天信由月薪10萬調至25萬，李凱威從10萬調為21萬元，投手則以徐若熙從12萬調為21萬，以及林子昱從10萬調至19萬，「薪」情最佳，今年球隊整體薪資相較去年季初調漲幅度達6%以上。

龍隊去年重返一軍，以勝率4成27作收、寫下擴編新軍首賽季勝率史上第二，不少選手打出驚艷成績，季後首度體驗全隊談薪。

郭天信去年開低走高，最終繳出打擊率3成08、125支安打、22盜的亮眼成績，包辦外野手金手套、最佳九人，新人王票選排名第2，也為他兌現好「薪」情，從10萬調為25萬，薪資漲幅全隊最高。

李凱威也以穩定的二壘防守表現，加上120安、22盜的實力， 獲球團大幅加薪肯定，月薪從10萬元調到21萬。去年蹲捕場次最多的蔣少宏，月薪從10萬元調至15.5萬。

投手部分，徐若熙去年以破紀錄的K功揭開一軍生涯，新人王票選排名第3，月薪也從12萬調到21萬；去年一軍出賽24場、投108.1局為陣中本土投手之最的林子昱，月薪10萬調至19萬。

另一位先發投手郭郁政月薪從原先10萬調至13.5萬元；牛棚部分，兩位後援投手呂偉晟及陳冠偉，月薪均從10萬元調至15萬元。

李凱威 徐若熙 郭天信

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