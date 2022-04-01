T1聯盟／台啤主場傳確診足跡 4、5日兩戰改閉門戰

繼桃園雲豹隊本周兩場主場賽事因為中原大學傳出學生染疫決定延期後，台啤英熊球團也在晚間宣布，因應北市大天母校區傳出確診者足跡案例，考量球團、工作人員、球迷、及天母周邊學生及居民健康安全，決定4日對戰新北中信特攻隊、5日對戰桃園雲豹隊兩場賽事將取消觀眾入場並閉門進行。

台啤英熊球團指出，在與T1聯盟與校方共同商議後，決定4日對戰特攻、5日對戰雲豹兩場賽事將取消觀眾入場並閉門進行，關於兩日比賽門票、4日「小英熊籃球甩汗營」退票、退費資訊，以及季票會員相關權益，將明日於官方社群公告。

台啤英熊球團也為保護主客隊球團全體人員安全，強調校方已將確診者足跡之校園各區進行全面消毒，並將強制要求主場及客場球隊全體隊職員、工作人員皆需提供3日內快篩陰性證明後才可進入比賽場館，球團衷心感謝所有第一線防疫人員之努力，並全力配合防疫措施，維護所有人民健康安全。

台啤英熊球團也歡迎球迷4日、5日下午兩點鎖定有線電視獨家轉播ELEVEN、MOD獨家轉播愛爾達、網路直播TWITCH等管道，觀看台啤英熊賽事。4日與新北中信特攻對戰，將為「本土頂級控衛對決」台啤英熊隊長蔣淯安首度於T1聯盟賽事對戰旅中回歸的林韋翰；5日對戰桃園雲豹賽事，台啤英熊也將一雪前恥全力取勝。