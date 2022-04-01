日職／吳念庭連3場敲安 王柏融還在等首安

日本職棒西武隊台將吳念庭今天擔任先發，4打數敲出1安打，完成連3場「保底」1安任務，而西武與羅德隊纏鬥到延長賽，10局下輸給佐藤都志也的再見高飛犧牲打，西武以1：2輸球；火腿隊的王柏融則是代打1打數未敲安。

吳念庭今天擔任先發第8棒、一壘手，3局上首打席面對石川步敲出飛球出局，6局作為首名打者敲安，但隊友未能延續攻勢，8局下敲出滾地球出局。

兩隊9局打完以1：1戰平，10局上羅德後援投手葛雷諾（Tayron Guerrero）控球不穩，連投兩個保送，吳念庭接獲觸擊推進任務，但點失敗，變成1出局仍是一、二壘有人，下一棒雖然又保送形成滿壘，但鈴木將平的雙殺打終結攻勢。

10局下換羅德展開攻勢，靠著1安打、1失誤在無人出局下就攻占一、二壘，接著推進、故意四壞保送，同樣1出局滿壘局面，佐藤都志也敲出外野高飛犧牲打，終結比賽。

吳念庭總計4打數1安打，連3場敲安，例行賽累計10打數3安打，打擊率剛好3成，不過本季打點尚未開張。

火腿今天以0：2輸給歐力士隊，台將王柏融並未先發，8局上才出場代打萬波中正，敲出左外野飛球出局，隨後接替守備左外野，還在局中移防到右外野；王柏融開季至今出賽第4場，其中2場先發，累計9打數未敲安。