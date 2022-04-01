中職／盧秀燕預祝兄弟二連霸 邀賴清德來封王遊行

2022年中華職棒新賽季將在明天開打，中信兄弟隊要在台中洲際主場迎戰統一獅隊，台中市長盧秀燕今天特地到場加油，還邀請資深獅迷、副總統賴清德今年一起參加封王遊行。

盧秀燕今天在運動局長李昱叡陪同下，到洲際棒球場鼓勵全體隊員，致贈全隊水果禮盒，並與球員一起呼喊「中信兄弟，二連霸！」預祝中信兄弟旗開得勝、強棒出擊，邁向二連霸。

「我們一定會帶回總冠軍。」盧秀燕也向副總統賴清德喊話，看好今年中信兄弟一定會再榮獲冠軍，屆時會邀請賴副總統身穿中信兄弟球衣，一起來參加封王遊行。

賴清德副總統作為資深獅迷的身分眾所周知，日前中信兄弟以去年總冠軍身分，受邀前往總統府接受總統蔡英文表揚，賴清德副總統陪同出席，還不忘喊出「今年總冠軍還是統一獅。」

運動局表示，中信兄弟是台中在地球隊，去年四連勝強勢奪下總冠軍，讓市民感受到總冠軍的榮耀，中職例行賽即將開打，市民、市府都很關心，「中信兄弟是台中的驕傲。」

由於近期本土新冠肺炎疫情攀升，盧秀燕也呼籲球迷進場看球務必配合相關防疫措施，保護自己、也守護家人健康安全；運動局表示，中職賽事持續配合防疫，現場採購票實聯制、出入口量測體溫、觀賽民眾佩戴口罩、飲食在固定座位上飲用等措施。

運動局指出，市府以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」和中信兄弟持續深化合作；中信兄弟除深耕洲際棒球場主場，賽季以外期間更前往基層指導球員球技、協助推廣迷你棒球運動，強化棒球運動向下扎根。市府也積極推展基層三級棒球計畫，每年舉辦多場棒球賽事促進選手交流，積極推展台中棒球運動。