中職／「兄弟很強」 胡智為拿出平常心與企圖心迎敵

中職33年將在明天開打，聯盟開幕戰第9度上演統一獅與中信兄弟隊（含前身兄弟象）的交手，獅隊推出胡智為先發，他坦言兄弟很強，但自己也做好準備了，既要平常心面對這例行賽的其中一場，也會拿出企圖心。

胡智為憑藉熱身賽到位的調整狀況，在中職的第1個完整賽季就搶下開幕戰先發，他感謝教練團的肯定，「自己曾經在小聯盟兩次擔任開幕戰先發，這並非第一次，很平常心去看待，就是準備好去面對比賽，把自己最好的呈現出來面對賽事。」

胡智為是獅隊去年賽季最終戰的先發投手，總冠軍賽第4戰力繳6局失3分（責失2分）優質內容，卻無力幫助獅隊延長戰線，胡智為賽後也掉下不甘心的淚水；釀釀了一個休賽季的復仇心，明天就要狹路相逢，胡智為點出平常心、企圖心要兼具。

胡智為表示，「中信兄弟是一支很強的球隊，能夠在開幕戰再次對決，雖然告訴自己平常心面對，但也會展現強烈企圖心，希望可以看到自己的成長和進步，而開幕戰也只是例行賽其中一場，相信今年球季還有很多次對戰機會，重點是如何透過比賽讓自己每一場都比上一場更進步，很期待與他們對決，享受比賽。」

胡智為指出，加入獅隊後以先發為主，季外也有不同微調課題，「就計畫性、按照自己的步調調整，以擔任先發調整體能、技術等，完整的春訓，讓自己在熱身賽的狀況漸入佳境。」

胡智為喊話，自己已經做好準備，「面對比賽就是專注每一個打席的對決，想辦法、想策略，不讓對手上壘或得分，相信會有好的結果。」