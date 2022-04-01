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中職／開季三洋砲放一軍 上一次是13年前

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊洋砲福來喜。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋砲福來喜。圖／中信兄弟隊提供

攤開2022年中華職棒開季一軍名單，福來喜、羅薩、霸帝士三名外籍野手赫然在列，中職近年找洋投多過洋砲，上一次有三名洋砲開季從一軍出發已要追溯到13年前。

去年在比賽用球恢復係數下調後，各隊長打火力也跟著收縮，增加得分能力成為今年補強目標，除了樂天桃猿維持只找洋投傳統，中信兄弟隊找來福來喜，統一獅隊延攬羅薩，富邦悍將隊有霸帝士，味全龍隊也找來龍德力、鈦龍，不過鈦龍先放在二軍，龍德力抵台時間較晚趕不上開季而並未登錄。

中職上一次開季出現三洋砲，已是2009年，當年統一獅隊找來內野手華盛頓，LaNew熊則是一壘手戈登，興農牛則是搶下原中信鯨隊的三壘手威納斯，三人都在球隊開季首戰先發。

華盛頓後來因為受傷加上守備狀況不理想，在5月遭到解約，留下的洋砲空缺由卡斯提頂上，卡斯提也是當時少見轉戰中職的現役大聯盟選手。

戈登雖然出賽18場敲出4轟，但熊隊認為其打點能力不足，在4月下旬遭到解約，後來找到的雷恩斯雖有快腿，但守備位置是人才濟濟的外野，也沒待太久就離隊，又找來酷力士接替。

牛隊則是整季都是威納斯打滿沒換人，不僅三壘守備有口皆碑，更以176支安打拿下安打王，與林益全、張泰山、謝佳賢組成著名的「全太危險」打線。

中職 統一獅 霸帝士

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