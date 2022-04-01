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中職／猿隊首戰交給黃子鵬 朱育賢側腹傷勢趕不上開季

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
黃子鵬確定扛下樂天桃猿開幕戰先發榮銜。 記者劉學聖／攝影
黃子鵬確定扛下樂天桃猿開幕戰先發榮銜。 記者劉學聖／攝影

中職職棒聯盟今天公布5隊開季27人名單，樂天桃猿隊先繳交24人，4月5日的賽季首戰先發投手也因此亮牌，黃子鵬確定扛下榮銜，總教練曾豪駒表示，「整體來說，他是我們去年最穩定的投手，我們也希望開幕戰就交給我們最好的投手。」

猿隊連續兩年未獲冠、亞軍球隊欽點當對手，賽季在4月5日才在桃園球場迎來首戰，先發投手在日前已進入黃子鵬、陳冠宇二選一的階段，最終確定由黃子鵬出線。

陳冠宇在自辦、官辦熱身賽合計12局無失分，成績有目共睹，最終抉擇關鍵，曾總指出，黃子鵬在熱身賽的表現也很穩定，而他去年整季為猿隊都有穩定貢獻，最終決定將這個任務交給他。

黃子鵬去年從牛棚轉入先發，表現稱職，共為猿隊先發22場、135局，拿下9勝、防禦率3.40，吃局數為全聯盟本土投手第一。

猿隊（含前身第一金剛、La New熊、Lamigo桃猿）隊史以洋投扛開幕戰居多，少數例外僅有2003年梁如豪、2009年吳偲佑、2021年王溢正，3人都取得勝投，今年交由黃子鵬挑戰延續土投扛首戰必勝的勝利方程式。

猿隊開季名單少了去年的打擊雙冠王朱育賢，曾豪駒提到他的傷情，他在前幾場出賽時，側腹有點不舒服，「目前還在觀察，看他後續治療的狀況，但是看起來是不太嚴重。」朱育賢趕不上開季回歸，但仍有機會在第2周回到賽場。

黃子鵬 朱育賢 陳冠宇

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