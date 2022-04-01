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中職／五老星拚開季一軍 高國慶Out 林智勝In

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
林智勝進入味全龍開季名單。 中央社
林智勝進入味全龍開季名單。 中央社

中華職棒新球季明天開打，聯盟今天公布開季名單，「大學長」高國慶從二軍出發，一軍最老要換人當，由同為統一獅隊的潘武雄接棒，5位「40歲俱樂部」的球星中，潘威倫也掉出一軍名單。

今年共有5位40歲以上的球員續戰中職賽場，41歲的潘武雄成為一軍年紀最長球員，不過只要43歲的高國慶回到一軍就可超車，滿40歲的則有周思齊、林智勝及潘威倫，前兩人也都入選開季一軍名單。

林智勝去年季後被放在60人名單外，但最後獲得味全龍隊招攬，延續棒球人生，今年球季挑戰超越「泰山障礙」的289轟會是球迷最期望看到的事。

林智勝確實有實力卡位一軍，今年在春訓官辦熱身賽出賽6場，19打數敲出7支安打，三圍是打擊率3成68、上壘率4成29、長打率0.526。

獅隊開季一軍帶了姚雨翔、洋砲羅薩，一壘位置幾乎無出賽空間，隊形考量下未帶上高國慶；潘威倫被定位在上半季先發投手人選之一，由於開幕戰確定交給胡智為，也就不急著登錄一軍。

高國慶 林智勝 潘威倫

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