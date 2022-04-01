中職／開季一軍名單揭曉 悍將唯一滿編、兄弟陳子豪未登錄

中華職棒今天公布五隊開季一軍名單，富邦悍將隊唯一27人「滿編」，洋將登錄各隊有不同盤算，味全龍隊只登錄布里悍、伍鐸，開季首戰很可能就是布里悍先發。

中職2022年例行賽開季一軍名單，五隊中最少是中信兄弟、樂天桃猿隊只登錄24人，統一獅、味全龍隊則是25人，富邦悍將直接登錄滿27人。

由於外籍投手多定位先發，開季不需登錄太多先發投手，兄弟除了開幕戰先發泰迪外，只帶了洋砲福來喜，獅隊開幕戰交給胡智為，因此只帶了洋砲羅薩。

悍將外籍球員同樣登錄一投一打，分別為范米特以及霸帝士，沒有聘請洋砲的猿隊，開季帶上定位後援的豪勁。

味全龍隊今年因王維中開季調整不及，總教練葉君璋日前點名4月3日的開季首戰先發投手將從洋投布里悍、鋼龍中選擇，而今天公布的一軍名單裡，有布里悍、沒有鋼龍。

另外兄弟外野手陳子豪在3月30日官辦熱身賽時守備時受傷，經診斷為右手大拇指關節挫傷，開季名單被放在二軍待命。