中職／台鋼提交經營企劃書 第六隊只待常務理事會通過

台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民與董事長王炯棻遞交，聯盟會長蔡其昌代表收下，宣告中職第六隊邁出重要一步。

聯盟會長蔡其昌表示，這是歷史性的一刻，看到謝裕民會長與台鋼集團一步一步按規劃時程實現，讓全國球迷逐漸看到第六隊的雛形，令人非常感動，將儘速與五隊常務理監事召開會議審查。

中職從四球團中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、富邦悍將隊的規模，到2019年味全龍隊重返中職成為第五隊，2022年台鋼集團申請加盟，使中職可望繼2008年之後再度回到六球團的規模。

台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民（左）代表遞交，聯盟會長蔡其昌（右）代表收下。圖／中華職棒聯盟提供

台鋼雄鷹提出的經營企劃書內容包括以「深耕高雄」強調屬地主義的理念，「擴大球迷支持」為方向，打造「南台灣棒球新樂園」為主軸，強化「城市合作」進行規劃，「立足台灣，放眼國際」為目標。

台鋼集團遞交經營企劃書後，按照時程，聯盟內部會先經過審查，接著召開常務理事會，只要通過加盟，台鋼雄鷹就能正式展開球隊運作，預計7月份參加中華職棒年度新人選拔會，明年投入二軍比賽，2024年正式加入一軍賽事。