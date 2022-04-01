快訊

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

直播／本土新增確診破百！今+104例、境外移入+132例 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台鋼提交經營企劃書 第六隊只待常務理事會通過

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」。圖／中華職棒聯盟提供
台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」。圖／中華職棒聯盟提供

台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民與董事長王炯棻遞交，聯盟會長蔡其昌代表收下，宣告中職第六隊邁出重要一步。

聯盟會長蔡其昌表示，這是歷史性的一刻，看到謝裕民會長與台鋼集團一步一步按規劃時程實現，讓全國球迷逐漸看到第六隊的雛形，令人非常感動，將儘速與五隊常務理監事召開會議審查。

中職從四球團中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、富邦悍將隊的規模，到2019年味全龍隊重返中職成為第五隊，2022年台鋼集團申請加盟，使中職可望繼2008年之後再度回到六球團的規模。

台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民（左）代表遞交，聯盟會長蔡其昌（右）代表收下。圖／中華職棒聯盟提供
台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民（左）代表遞交，聯盟會長蔡其昌（右）代表收下。圖／中華職棒聯盟提供

台鋼雄鷹提出的經營企劃書內容包括以「深耕高雄」強調屬地主義的理念，「擴大球迷支持」為方向，打造「南台灣棒球新樂園」為主軸，強化「城市合作」進行規劃，「立足台灣，放眼國際」為目標。

台鋼集團遞交經營企劃書後，按照時程，聯盟內部會先經過審查，接著召開常務理事會，只要通過加盟，台鋼雄鷹就能正式展開球隊運作，預計7月份參加中華職棒年度新人選拔會，明年投入二軍比賽，2024年正式加入一軍賽事。

台鋼 中職 棒球

延伸閱讀

大甲文曲里洗蔥生產設施老舊 民代爭經費改善

看綠營中市長選戰布局 江啟臣：蔡其昌請辭參選機會大

中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

中職／第六隊領隊、教頭有人選 台鋼近期送交企劃書

相關新聞

中職／沒意外！泰迪扛開幕戰 當兄弟的第1場就要對獅隊

中職33年明天在洲際棒球場點燃戰火，中信兄弟、統一獅隊過招，先發投手亮牌，兄弟無意外推出洋投泰迪，今年賽事編號第1場的比...

中職／連任不容易 開幕戰投手確定大洗牌

要連續兩年扛起開幕戰先發投手，沒有想像中容易。今年中華職棒將在明天開打，先發投手暫未公布，但已確定去年五隊開幕戰先發都無...

中職／林羿豪、羅國華加盟 味全龍加碼一共簽3投

不只「7搶2」，味全龍隊加碼一口氣簽下3名測試球員，今天宣布與投手林羿豪、羅國華正式簽約，加上先前定案的劉昱言，補進3名...

中職／球季開打！5齣首映好戲 必看3老追逐下一個春天

中華職棒新賽季明天開打，邁入第33年的競逐，持續迸出許多全新主線、支線劇情，3位老將轉隊尋求下一個春天，7名樂天桃猿隊棄...

中職／台鋼提交經營企劃書 第六隊只待常務理事會通過

台灣鋼鐵集團今天提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團會長謝裕民與董事長王炯棻遞交，聯盟會長蔡其昌代表收下...

日職／王彥程力爭上游 日媒看好：等待開花

台灣投手王彥程旅日邁入第四年，今年首度分配到春訓一軍，力拚從育成選手轉為支配下球員，日本媒體「日刊體育」也看好王彥程今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。