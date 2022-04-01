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中職／沒意外！泰迪扛開幕戰 當兄弟的第1場就要對獅隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兄弟無意外推出洋投泰迪扛開幕戰對決前東家統一獅隊。 圖／中信兄弟隊提供
兄弟無意外推出洋投泰迪扛開幕戰對決前東家統一獅隊。 圖／中信兄弟隊提供

中職33年明天在洲際棒球場點燃戰火，中信兄弟、統一獅隊過招，先發投手亮牌，兄弟無意外推出洋投泰迪，今年賽事編號第1場的比賽，就要上演泰迪與前東家的對戰。

兄弟去年在總冠軍賽直落4橫掃獅隊，今年兩軍在開幕戰過招，獅隊先一步確定由去年第1指名、旅美回歸的胡智為打頭陣，兄弟因為王牌洋投德保拉的傷情調整不及，開幕戰先發有了懸念，總教練林威助連日來僅表態泰迪機率最高，今天最終答案揭曉。

兄弟確定推出泰迪先發，他在過去兩季身披獅隊戰袍，例行賽打下12勝2敗、防禦率2.51的絕佳戰績，也是2020年的冠軍班底，今年披上兄弟戰袍的首場比賽，就是對上前東家。

獅隊總教練林岳平在開訓儀式上喊話，今年首要目標「打敗泰迪」，泰迪得知後也回應「試試看」，話題十足的對決戲碼將在明天下午5點登場。

林岳平 統一獅 胡智為

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