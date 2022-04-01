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中職／林羿豪、羅國華加盟 味全龍加碼一共簽3投

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將林羿豪中繼一局無失分。記者余承翰／攝影
富邦悍將林羿豪中繼一局無失分。記者余承翰／攝影

不只「7搶2」，味全龍隊加碼一口氣簽下3名測試球員，今天宣布與投手林羿豪羅國華正式簽約，加上先前定案的劉昱言，補進3名投手，厚實牛棚戰力。

味全龍隊今年春訓邀請前富邦悍將投手林羿豪、羅國華、葉國情、林政賢，前樂天桃猿投手賴智垣、劉昱言以及前中信兄弟投手歐耀宗，一共7人進行測試，原本只打算簽下2人，最後加碼到3人。

劉昱言熱身賽表現亮眼，加上左投優勢，最早獲得龍隊青睞，3月17日率先出線，與龍隊簽下合約，也選擇15號作為新球季的背號。

龍隊今天再宣布簽下兩名右投，林羿豪具有旅日經驗，在中職一軍也打滾了8年，豐富經驗值是龍隊留人關鍵，新球季背號為47號；羅國華則有5年旅美資歷，2017年加入中職後也投了5年，來到龍隊曾在測試賽飆出147公里球速，讓龍隊決定吸收，球衣背號選擇00號。

林羿豪 羅國華

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