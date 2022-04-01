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甲子園／大阪桐蔭瘋狂挖角 日本球界批「像大企業扁零售商」

聯合新聞網 / 綜合報導
大阪桐蔭靠大規模挖角打造高校勁旅，遭到日本球界人士的批判。圖擷取自twitter
大阪桐蔭靠大規模挖角打造高校勁旅，遭到日本球界人士的批判。圖擷取自twitter

第94屆日本高中棒球選拔賽（俗稱「春季甲子園」大賽），最終大阪桐蔭高校以18比1的大比分擊敗近江高校，拿下本次賽會的冠軍。在賽會的五場比賽中，大阪桐蔭就有三場打下超過10分，實力明顯遠勝其他高校，這也讓日本相關人士感慨，認為球界必須制訂相關策略，否則差距只會越來越大。

根據日本媒體「日刊現代DIGITAL」報導，身為棒球迷的作家吉川潮認為，大阪桐蔭背後有著龐大的資金援助，得以在日本四處搜刮實力超群的國中球員，因此能打造出具有壓倒性實力的強隊。和其他學校一打起來，簡直就像是大企業對到零售商一樣，只覺得大阪桐蔭的對手很可憐，比賽看著就感到不舒服。

曾擔任棒球雜誌主編的戶田道男分析，雖然大阪本身的棒運非常熱絡，但是在大阪桐蔭的18位登錄成員當中，只有4個人是在地出身，其他都是從外地挖角來的球員，包括遠在關東的千葉縣、栃木縣的選手，都已經進入大阪桐蔭的球探雷達之中。今年甚至還有來自樂天Senior的球員，可見得以後就連東北地區，都會成為大阪桐蔭的人才庫。

也有其他棒球人士透露，之前關東曾出現一位才國小六年級，但身材已經相當魁梧，具有長打火力的選手。結果大阪桐蔭的總教練西谷浩一到場觀察後，就向該球員表示「以後上了高中，就來我們隊伍吧」，顯示連小學生都已經成了鎖定的目標。

前橫濱高校野球部部長小倉清一郎認為，希望日本高等學校野球聯盟能儘快制訂相關規則，例如規定縣外的球員最多只能登錄4位等等的，遏止像大阪桐蔭這般毫無節制的挖角現象。否則現在少子化，球員已經不好找了，強的又都被大阪桐蔭挖走，最終恐怕會成為大阪桐蔭單獨站在「全國一強」的獨走局面。

日本 大阪

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