快訊

彰化監獄有確診者足跡 暫停接見送飲食10天

郭台銘回應第4劑疫苗採購 自曝最近檢查出這個病

日職／王彥程力爭上游 日媒看好：等待開花

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體「日刊體育」看好效力樂天的我國小將王彥程今年「等待開花」。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀
日本媒體「日刊體育」看好效力樂天的我國小將王彥程今年「等待開花」。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀

台灣投手王彥程旅日邁入第四年，今年首度分配到春訓一軍，力拚從育成選手轉為支配下球員，日本媒體「日刊體育」也看好王彥程今年「等待開花」。

日刊體育針對日職各隊值得關注的年輕球員進行分析，其中樂天金鷲隊點名外野手吉野創士以及左投王彥程，文章中提及，王彥程在二軍的成績的成績從2020年10場出賽、38局、防禦率5.21，到去年21場出賽、50.2局、防禦率3.38，看得見成長。

領隊兼監督石井一久也指出，由於受限於洋將身分，王彥程在競爭位置上處於劣勢，但也看得出他正逐漸力爭上游。

不過樂天隊就有一個成功的台灣案例，宋家豪在2015年以育成選手身分加盟樂天，到2017年轉為支配下球員，當時年紀為25歲，如今已是樂天倚賴的牛棚戰力，今年21歲的王彥程也很有機會跟著學長的腳步，以一軍登板為目標前進。

王彥程 樂天金鷲 宋家豪

延伸閱讀

日職／火腿終止開幕5連敗 王柏融未敲安

日職／新庄剛志便服親自指導王柏融 期待「新版王醬」

日職／王柏融、吳念庭開季一軍 再次卡位成功

日職／新庄剛志出奇兵 開幕戰新人先發隊史66年來首見

相關新聞

中職／球季開打！5齣首映好戲 必看3老追逐下一個春天

中華職棒新賽季明天開打，邁入第33年的競逐，持續迸出許多全新主線、支線劇情，3位老將轉隊尋求下一個春天，7名樂天桃猿隊棄...

中職／連任不容易 開幕戰投手確定大洗牌

要連續兩年扛起開幕戰先發投手，沒有想像中容易。今年中華職棒將在明天開打，先發投手暫未公布，但已確定去年五隊開幕戰先發都無...

中職／羅力、優瑪新莊開練 鋼彈聯名T恤穿上身喊帥氣

富邦悍將隊最後兩名外援拼圖，投手羅力、優瑪在昨天完成隔離，進入自主健康管理階段，兩人在新莊棒球場進行分流訓練，球團特別送...

日職／王彥程力爭上游 日媒看好：等待開花

台灣投手王彥程旅日邁入第四年，今年首度分配到春訓一軍，力拚從育成選手轉為支配下球員，日本媒體「日刊體育」也看好王彥程今年...

中職／獅調薪外野三鬼變「複」翁 陳韻文寫高中球員紀錄

中華職棒新球季將在明天開打，昨天統一獅隊公布團隊調薪，整體薪資調幅破5%，成為第四支揭曉新球季調薪結果的隊伍，目前獨缺味...

日職／火腿終止開幕5連敗 王柏融未敲安

日本職棒火腿隊今天將士用命，以6：2在主場札幌巨蛋擊敗西武隊，終止開季5連敗，監督新庄剛志右手開心與球員擊掌、左手緊握首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。