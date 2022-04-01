日職／王彥程力爭上游 日媒看好：等待開花
台灣投手王彥程旅日邁入第四年，今年首度分配到春訓一軍，力拚從育成選手轉為支配下球員，日本媒體「日刊體育」也看好王彥程今年「等待開花」。
日刊體育針對日職各隊值得關注的年輕球員進行分析，其中樂天金鷲隊點名外野手吉野創士以及左投王彥程，文章中提及，王彥程在二軍的成績的成績從2020年10場出賽、38局、防禦率5.21，到去年21場出賽、50.2局、防禦率3.38，看得見成長。
領隊兼監督石井一久也指出，由於受限於洋將身分，王彥程在競爭位置上處於劣勢，但也看得出他正逐漸力爭上游。
不過樂天隊就有一個成功的台灣案例，宋家豪在2015年以育成選手身分加盟樂天，到2017年轉為支配下球員，當時年紀為25歲，如今已是樂天倚賴的牛棚戰力，今年21歲的王彥程也很有機會跟著學長的腳步，以一軍登板為目標前進。
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