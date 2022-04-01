中職／羅力、優瑪新莊開練 鋼彈聯名T恤穿上身喊帥氣

富邦悍將隊最後兩名外援拼圖，投手羅力、優瑪在昨天完成隔離，進入自主健康管理階段，兩人在新莊棒球場進行分流訓練，球團特別送上最新鋼彈聯名T恤，讓羅力和優瑪很驚喜，直呼設計好帥氣。

今年是羅力來台打球第10年，本季再累積一軍登錄81天或80局，就能在明年球季不占洋將名額。今年續留悍將打拚讓他很興奮，「我非常喜歡台灣，很開心能夠回到富邦繼續打球，非常期待今年球季的到來，我想要與我最愛的隊友們，一起幫助球隊贏得比賽。」

羅力也從社群網站上感受到球迷熱情，他表示，「很謝謝大家的支持和愛護，每當我上投手丘的時候，都能感受到大家的熱情和應援，期待能再度見到球迷們。」

羅力在3月份抵達台灣，來台前都有持續自主訓練，雖然準備進度較晚，但身體狀況良好。羅力表示，現階段要把自己身體強度再提升，以能完成先發投手任務的方向去努力。