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中職／羅力、優瑪新莊開練 鋼彈聯名T恤穿上身喊帥氣
富邦悍將隊最後兩名外援拼圖，投手羅力、優瑪在昨天完成隔離，進入自主健康管理階段，兩人在新莊棒球場進行分流訓練，球團特別送上最新鋼彈聯名T恤，讓羅力和優瑪很驚喜，直呼設計好帥氣。
今年是羅力來台打球第10年，本季再累積一軍登錄81天或80局，就能在明年球季不占洋將名額。今年續留悍將打拚讓他很興奮，「我非常喜歡台灣，很開心能夠回到富邦繼續打球，非常期待今年球季的到來，我想要與我最愛的隊友們，一起幫助球隊贏得比賽。」
羅力也從社群網站上感受到球迷熱情，他表示，「很謝謝大家的支持和愛護，每當我上投手丘的時候，都能感受到大家的熱情和應援，期待能再度見到球迷們。」
羅力在3月份抵達台灣，來台前都有持續自主訓練，雖然準備進度較晚，但身體狀況良好。羅力表示，現階段要把自己身體強度再提升，以能完成先發投手任務的方向去努力。
再度回到台灣，羅力透露期待的事情之一就是能在吃到台灣食物，「回到美國大約兩周，我就開始想念台灣的食物，像是小籠包、炒飯，這就是台灣的味道。」球團今年也和PIZZA ROCK合作，推出羅力專屬的限定悍將口味，羅力說：「真的是受寵若驚，比薩是我想家的時候，能夠得到慰藉的食物，能有這樣的合作很酷。」
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