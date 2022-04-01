快訊

彰化監獄有確診者足跡 暫停接見送飲食10天

郭台銘回應第4劑疫苗採購 自曝最近檢查出這個病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力、優瑪新莊開練 鋼彈聯名T恤穿上身喊帥氣

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
羅力赴新莊球場開練，穿上球團送上的最新鋼彈聯名T恤。圖／富邦悍將隊提供
羅力赴新莊球場開練，穿上球團送上的最新鋼彈聯名T恤。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊最後兩名外援拼圖，投手羅力、優瑪在昨天完成隔離，進入自主健康管理階段，兩人在新莊棒球場進行分流訓練，球團特別送上最新鋼彈聯名T恤，讓羅力和優瑪很驚喜，直呼設計好帥氣。

今年是羅力來台打球第10年，本季再累積一軍登錄81天或80局，就能在明年球季不占洋將名額。今年續留悍將打拚讓他很興奮，「我非常喜歡台灣，很開心能夠回到富邦繼續打球，非常期待今年球季的到來，我想要與我最愛的隊友們，一起幫助球隊贏得比賽。」

羅力也從社群網站上感受到球迷熱情，他表示，「很謝謝大家的支持和愛護，每當我上投手丘的時候，都能感受到大家的熱情和應援，期待能再度見到球迷們。」

羅力在3月份抵達台灣，來台前都有持續自主訓練，雖然準備進度較晚，但身體狀況良好。羅力表示，現階段要把自己身體強度再提升，以能完成先發投手任務的方向去努力。

再度回到台灣，羅力透露期待的事情之一就是能在吃到台灣食物，「回到美國大約兩周，我就開始想念台灣的食物，像是小籠包、炒飯，這就是台灣的味道。」球團今年也和PIZZA ROCK合作，推出羅力專屬的限定悍將口味，羅力說：「真的是受寵若驚，比薩是我想家的時候，能夠得到慰藉的食物，能有這樣的合作很酷。」

優瑪赴新莊球場開練，穿上球團送上的最新鋼彈聯名T恤。圖／富邦悍將隊提供
優瑪赴新莊球場開練，穿上球團送上的最新鋼彈聯名T恤。圖／富邦悍將隊提供

羅力 富邦悍將 棒球

延伸閱讀

中職／新莊球場美食再進化 還吃得到羅力最愛口味披薩

中職／ERA1.40、3.98 難以超越的肉蕭和羅力障礙

中職／不用125天 羅力僅差81天就集滿9年年資

中職／洋將簽約到出關估45天 羅力爭取年資難度提升

相關新聞

中職／球季開打！5齣首映好戲 必看3老追逐下一個春天

中華職棒新賽季明天開打，邁入第33年的競逐，持續迸出許多全新主線、支線劇情，3位老將轉隊尋求下一個春天，7名樂天桃猿隊棄...

中職／連任不容易 開幕戰投手確定大洗牌

要連續兩年扛起開幕戰先發投手，沒有想像中容易。今年中華職棒將在明天開打，先發投手暫未公布，但已確定去年五隊開幕戰先發都無...

中職／羅力、優瑪新莊開練 鋼彈聯名T恤穿上身喊帥氣

富邦悍將隊最後兩名外援拼圖，投手羅力、優瑪在昨天完成隔離，進入自主健康管理階段，兩人在新莊棒球場進行分流訓練，球團特別送...

日職／王彥程力爭上游 日媒看好：等待開花

台灣投手王彥程旅日邁入第四年，今年首度分配到春訓一軍，力拚從育成選手轉為支配下球員，日本媒體「日刊體育」也看好王彥程今年...

中職／獅調薪外野三鬼變「複」翁 陳韻文寫高中球員紀錄

中華職棒新球季將在明天開打，昨天統一獅隊公布團隊調薪，整體薪資調幅破5%，成為第四支揭曉新球季調薪結果的隊伍，目前獨缺味...

日職／火腿終止開幕5連敗 王柏融未敲安

日本職棒火腿隊今天將士用命，以6：2在主場札幌巨蛋擊敗西武隊，終止開季5連敗，監督新庄剛志右手開心與球員擊掌、左手緊握首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。