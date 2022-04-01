日職／首勝和奪冠一樣嗨 日媒曝火腿「成BIG BOSS的形狀」

「BIG BOSS」新庄剛志所率領的日本火腿隊，總算在31日的比賽中以6比2擊敗西武，拿到本季首勝利，並終結5連敗的泥沼。在開季這幾場比賽中，日本媒體也觀察在新庄的帶隊之下，球員們間的態度也變得更加不同，整隻球隊頗有「新庄化」的徵兆。

根據日本媒體「FULL-COUNT」報導，這場比賽的先發投手立野和明，在開賽前就放話說要「投出一場不讓監督蒙羞的比賽，請留好新聞版面」。最後球隊奪勝瞬間，休息室爆出「哇」的歡呼聲，氣氛就好像奪下聯盟冠軍一樣熱烈。

新庄認為，這些反應都代表了選手們的成長。選手會在事前先說出目標，讓自己成為焦點，也就代表有著必須實現的壓力和責任在，即使有時結果可能會不盡人意，但要是最後真的說到做到了，心情也會特別高漲。

報導指出，其實立野在這場比賽前段時的狀況不算太好，經常壞球走在前面，但總算還是力撐到第五局才終於失分，正是因為有著事前放話的壓力在，所以會拼命去控制住局面。新庄也認為，就算有不理想之處，那再靠著平凡的練習累積，終究會反映出成果。

除了立野之外，其他火腿選手在場上，也變得更加敢於展現自我。例如在本場比賽兩度打下分數的松本剛，就在壘包上激動地振臂高呼，讓在場媒體十分驚訝。媒體詢問新庄「松本也會做出那種振臂嗎」後，新庄則表示松本其實是個內向的選手，但他鼓勵松本可以更加放開一點，結果改變了松本。顯然無論戰績如何，新庄確實在帶隊上，正一點一滴把球隊改造成他的獨特風格。