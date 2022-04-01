中職／連任不容易 開幕戰投手確定大洗牌

要連續兩年扛起開幕戰先發投手，沒有想像中容易。今年中華職棒將在明天開打，先發投手暫未公布，但已確定去年五隊開幕戰先發都無法「連任」。

今年中職編號第一場照樣由中信兄弟對上統一獅隊，不過場景從台南球場轉到台中洲際棒球場，兩隊先發投手也都換人，兄弟去年先發德保拉今年因腰部不適延誤調整，改從泰迪、鄭凱文、象魔力中三選一，獅隊依舊找本土扛，不過人選從古林睿煬換成胡智為。

4月3日開始富邦悍將隊、味全龍隊也將登場，悍將隊過去三年都由索沙扛開幕戰先發，但今年索沙轉隊到樂天，即使今年人選尚未定案，但已確定不會是舊人。

龍隊去年由「龍王」王維中扛起極具象徵意義的復隊後首戰，但今年他因調整不及，確定趕不上開季，要到4月15日主場開幕戰才會登板，賽季開幕戰改從洋投布里悍、鋼龍二擇一。

樂天桃猿隊首戰落在4月5日，去年開幕戰先發交給王溢正，他也以5局失4分的表現拿下勝投，不過隨著賽季進行轉型成中繼，今年開幕戰先發任務將落到陳冠宇、黃子鵬兩位小老弟身上。

中職史上擔任過最多次開幕戰先發投手的是獅隊潘威倫，生涯投過7次，不過最多連續三年（2009到2011年），中職開幕戰先發投手連任最多屆紀錄是兄弟象隊陳義信，從1991到1996年，連續6年都是他扛起球隊第一戰。