中職／球季開打！5齣首映好戲 必看3老追逐下一個春天

中華職棒新賽季明天開打，邁入第33年的競逐，持續迸出許多全新主線、支線劇情，3位老將轉隊尋求下一個春天，7名樂天桃猿隊棄將絕處逢生，還有3位洋投投奔他隊，將讓本季充斥對戰前東家的話題，今年將有5齣對戰戲碼「首映」，為中職33年裝飾亮點。

★3老轉隊 林智勝、王勝偉、胡金龍有想證明的事

林智勝、王勝偉脫下中信兄弟戰袍，前進更適合自己發揮的環境，胡金龍告別富邦悍將生涯，3位38歲以上的老將都想證明自己還能打。

林智勝已累積289轟，與張泰山並列生涯全壘打王，新球季在味全龍隊的每一轟都是紀錄。對他來說，身價已非追逐重點，而是退休前能將歷史定位推到何等高度，面對薪水大不如前，林智勝直言：「薪水我沒差，重點是比賽，有機會比較重要。」對於300轟不強求，林智勝淡然說：「只要有機會穩定出賽，該給你的還是會給你。」

王勝偉手握9座金手套，在兄弟游擊已有江坤宇的情況下，能為他擠出的上場空間已經不多，在去年總冠軍賽28人名單出爐時，王勝偉知道是時候了，今年改當悍將，將是他生涯首度與兄弟為敵，熱身賽碰頭時已有開轟紀錄，例行賽的過招更令球迷拭目以待。

胡金龍在群組發言惹議風波後，「打爆富邦」成為他難以擺脫的標籤，暌違戰場1年半，今年披上統一獅隊戰袍重出江湖，這位中職生涯打擊王的功力還剩多少，有待正式賽季檢驗，胡金龍與悍將的交手也會是今年賽季話題主軸之一。

★2冠軍洋投 投奔敵軍

前兩年效力獅隊的泰迪，貢獻例行賽12勝2敗、防禦率2.51的超狂戰績，也是2020年封王班底之一，但他本季投效兄弟，選擇與獅子軍化友為敵，更因獅隊總教練林岳平在開訓時的「打敗泰迪」喊話，讓這組對決早早掀起火花，而泰迪可望為兄弟打頭陣，也讓今年賽事編號第1場的比賽就備受期待。

還有一位轉隊洋投同樣是冠軍成員，華德茲去年在季末加入兄弟，正好扛起總冠軍賽第4戰先發，成為封王戰勝投，本季改以威迪茲之名加盟悍將；第3位轉隊洋投則是索沙，前3年效力悍將，本季加入猿隊。

★7猿隊棄將重生 再就業率7成8

猿隊去年10人放在60人名單之外、9人離隊，其中7人找到新東家，詹智堯、陽耀勳、洪聖欽以及賴智垣前進悍將，吳丞哲、江國謙加入獅隊，劉昱言獲得龍隊延攬，猿隊的戰力外清單成為其他球隊的補強寶庫。

猿隊教頭曾豪駒為這些選手能把握機會、延續職棒生涯感到開心，面對本季可能頻繁上演對戰前東家的戲碼，曾總知道他們有「封鎖樂天」的企圖，他也霸氣宣告：「沒關係，我們還是會打爆他們。」

★4隊首席大洗牌 龍龜的軍師對決

今年5隊僅悍將更換教頭，改由丘昌榮執掌兵符，倒是首席教練大洗牌，除了獅隊維持高志綱外，其他4隊都有新面孔。兄弟因黃泰龍追隨丘總腳步，前進悍將擔任他的副手，今年換上「紅龜」陳江和擔任首席兼三壘指導教練，猿隊由日籍的古久保健二擔任首席教練，龍隊則由美籍的瑟門出任。

陳江和、黃泰龍長期在兄弟共事，也培養出好交情，如今各自扮演軍師的角色，能否從一個眼神就知道對手在想什麼？黃泰龍笑說：「哪有那麼厲害！」他說彼此的默契是在生活習慣、打鬧的方式上，像是陳江和會跟他開玩笑抱怨：「你一走，我們這邊有好幾個都大牌起來了」，黃泰龍也會皮皮的回：「OK啊！那就換我們的機會囉！」

★最帥且最貴 江少慶vs.王維中首映在何時

顏值與身價都站在中職金字塔頂端的江少慶與王維中，同場先發戲碼去年未上映，今年在自辦熱身賽曾「試片」1次，只播1局，球迷當然還沒看過癮。

王維中在熱身賽狀況尚未調整到位，已確定趕不上開季，龍隊設定他在4月15日的天母開幕戰再「龍王出閘」，與江少慶在例行賽的初次過招會在何時，球迷還在熱烈「敲碗」中。