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圍棋／13歲日本棋士仲邑菫 再寫挑戰頭銜最年輕紀錄

中央社 / 東京31日綜合外電報導
13歲日本棋士仲邑菫。 擷圖自推特
13歲日本棋士仲邑菫。 擷圖自推特

年僅13歲的日本職業圍棋棋士仲邑菫，今天確定將以史上最年輕之姿挑戰頭銜，大幅改寫職業棋士藤澤里菜在16歲時所創下的最年輕紀錄。

日本時事通信社報導，目前仍在就讀國中的仲邑菫，今天獲得挑戰第33屆女流名人戰的挑戰權。仲邑菫2019年就以10歲0個月，創下最年輕成為職業棋士紀錄。

日本讀賣新聞報導，仲邑菫預計4月14日挑戰23歲的職業棋士藤澤里菜（頭銜為女流名人），屆時仲邑菫年齡為13歲1個月，成為日本圍棋史上最年輕的頭銜挑戰者。

之前最年輕頭銜挑戰者紀錄，由藤澤在16歲0個月時挑戰女流本因坊時所創，仲邑菫此次將年齡大幅拉低到13歲1個月。

目前職業二段的仲邑菫在記者會上說，沒想到自己能這麼快就參加頭銜戰，真的很開心，「我一直很憧憬里菜老師，雖然以實力來說是很嚴峻的挑戰，但我會在對弈時使出全力」。

藤澤說，仲邑菫在4歲、5歲時就有著與眾不同的靈氣，過去就一直確信仲邑菫一定會變得很強，「我很期待跟她對弈」。

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