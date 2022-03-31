中職／受邀大都會台灣日開球 彭政閔成中職本土第一人

「恰恰」彭政閔站上美國職棒球場，大都會隊今年的「台灣日」活動將由中信兄弟副領隊兼任農場主管彭政閔擔任賽前開球嘉賓，成為中職本土球員第一人，日期定在8月28日於紐約花旗球場舉行。

大都會「台灣日」活動（Mets Taiwan Day）今年邁入第17屆，將於花旗球場迎戰科羅拉多洛磯隊，中信兄弟球團宣布好消息，彭政閔將為該場賽事開出第一顆好球。

大都會台灣日過去邀請過網球一哥盧彥勳、高球名將曾雅妮、名導演魏德聖、網紅蔡阿嘎等人開球，去年是駐美代表蕭美琴，2016年前統一獅隊洋投費古洛也曾受邀開球，彭政閔是第二位前中職球員擔任開球嘉賓。

彭政閔生涯19年都效力於黃衫軍，也成為中職看板人物，連續19季入選中華職棒明星賽，更拿下人氣王15連霸，目前是中職史上一壘安打（1515支）、保送（1126次）及得分（1090得分）的紀錄保持人。

彭政閔職棒生涯5次獲得打擊王，更被世界棒壘總會WBSC視為台灣隊長，曾經代表中華隊參與2004年雅典奧運以及2008年北京奧運，同時也是2009年以及2013年的經典賽台灣國家隊隊長。

紐約大都會隊「台灣日」活動網頁：fevo.me/taiwanday