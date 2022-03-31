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日職／火腿終止開幕5連敗 王柏融未敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融未敲安，但火腿打下本季首勝。 擷圖自畫面
王柏融未敲安，但火腿打下本季首勝。 擷圖自畫面

日本職棒火腿隊今天將士用命，以6：2在主場札幌巨蛋擊敗西武隊，終止開季5連敗，監督新庄剛志右手開心與球員擊掌、左手緊握首勝球，兩名台將表現相對黯淡，西武的吳念庭4打數1安打，火腿王柏融則是4打數未敲安。

王柏融今天擔任先發第四棒、一壘手，雖然帳面數據不佳，不過除了2局下敲出三壘滾地出局、5局下被三振，另外兩個飛球出局都打的強勁，3局下敲到右外野警戒區，札幌巨蛋全壘打牆距離較遠，在其他球場有可能是擊牆安打，而7局下的右外野飛球則遭到外野手愛斗接殺。

王柏融3月26日先發對上軟銀隊是3打數無安打，接著29日對西武1打數未敲安，加上今天4打數無安打，開季連續8打數未敲安，還在等待本季首安出爐。

吳念庭同樣擔任一壘手，先發打第六棒，前3打席未敲安還吞下1次三振，不過9局上把握最後機會，敲出右外野安打，連兩場出賽都敲安，例行賽累積6打數2安打，打擊率3成33。

賽前慘吞5連敗的火腿，今天2局下靠著淺間大基2分砲先馳得點，第二棒松本剛有3安打、2打點演出，第三棒的近藤健介則是包括高飛犧牲打在內，敲出1安打、2打點。

打線打回開季6場比賽的最多分，火腿先發投手立野和明也繳出5局失2分的好投，加上4名牛棚各投1局無失分，聯手守住新庄剛志的執教首勝，也避免追平隊史開季最多的6連敗紀錄。

火腿 王柏融

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