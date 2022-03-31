中職／洲際球場兄弟開幕戰可飲食 違反防疫規定將罰款
本周六（4月2日）在台中洲際棒球場將進行中職33年開幕戰，因應近日本土疫情升溫，台中市政府已派員加強球場各個角落清潔消毒，讓球迷安心進場觀賽。
台中市政府運動局長李昱叡表示，中央流行疫情指揮中心已同意職棒賽事開放100％球迷入場，除了呼籲民眾配合入場實聯制、量體溫（體溫超過37.5度及嚴重咳嗽者進不得入場）、手部噴灑精消毒及戴口罩，市府也表示已請洲際棒球場營運單位加強座位區、走道、廁所、電梯、售票口、牛棚等地清消，以維護球迷和工作人員的安全。
至於球迷關心的開放飲食，觀眾在固定座位得暫時脫下口罩飲食，用餐後應立即戴上口罩，並嚴禁邊走邊吃。此外，居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理或自主健康管理實施對象皆不得進入球場。
台中市府也提醒球迷，賽事舉辦時球場內外將有工作人員監督、勸導以維持現場秩序，違反防疫規定屢勸不聽者，可依傳染病防治法第70條規定，處3000元以上、15000元以下罰鍰。
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