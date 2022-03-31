中職／悍將確定簽下賴智垣 明天披上25號球衣
離開樂天桃猿隊後，賴智垣找到新東家，富邦悍將隊今天宣布與賴智垣完成簽約，為悍將投手群再添新戰力，賴智垣預計4月1日和球隊報到，正式加入球隊運作。
25歲的賴智垣畢業於臺灣體育運動大學，是名右投手，在2018年選秀會加盟Lamigo桃猿隊，隔年在一軍後援出賽21場、防禦率7.20，隔年下滑到2場、防禦率高達30.38，近兩年都在二軍出賽為主，去年季後被放在戰力外名單。
春訓期間，賴智垣前往味全龍隊接受測試，爭取正式合約，投出生涯最佳的147公里球速，也一度被總教練葉君璋列在考慮名單，但最終接受悍將球團延攬。
富邦悍將球團表示，賴智垣將穿上悍將25號球衣，期盼賴智垣加入悍將後，能有展現出更優異的投球表現，並且成為球隊堅實的牛棚戰力。
猿隊去年共有10人放在戰力外名單，扣掉轉職的林家峰，9人中有7人確定新東家，賴智垣加入詹智堯、陽耀勳、洪聖欽的行列，進入悍將隊，吳丞哲、江國謙則轉戰統一獅隊，劉昱言則前進龍隊。
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