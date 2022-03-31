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韓職／前三星獅尹盛桓打假球 確定坐牢10個月併科罰448萬
前三星獅隊投手尹盛桓去年被指控收受5億韓元（約新台幣1181萬元）打放水球，今天南韓最高法院判決出爐，判處尹盛桓10個月有期徒刑，併科罰金1.9億韓元（約新台幣448萬元）。
40歲的尹盛桓去年被指控在2020年9月效力三星獅期間，收受友人的5億韓元，並接受放水要求，最後也真的在比賽時打假球。去年6月他因非法賭博被逮捕，7月份開庭時當庭認罪。據日本媒體《Wow Korea》報導，友人向尹盛桓提議打假球，尹盛桓欣然答應：「給我5億韓元，周末的比賽，我在4局前會失掉一定的分數，這樣你就可以在非法投注網站上獲益。」
南韓最高法院今天判決出爐，尹盛桓被依違反《國家體育促進法》判處10個月有期徒刑，併科罰金1.9億韓元。
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