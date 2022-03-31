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棒球／日本春季甲子園 大阪桐蔭打線爆發狂得18分奪冠

中央社 / 東京31日綜合外電報導
大阪桐蔭高校。 擷圖自推特
大阪桐蔭高校。 擷圖自推特

第94屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天舉行冠軍戰，大阪桐蔭高校打線大爆發，先發打者人人有安打，全場共敲16安，終場以18比1輕取對手，拿下隊史第4座春季甲子園冠軍。

傳統強豪大阪桐蔭今天9局除了第4局及第9局沒得分，其他7局至少每半局都拿下1分，尤其是在第6局到第8局連續3個半局各拿下4分。雖然對手近江高校只在第5局攻下唯一1分，全場僅敲4安並發生4次失誤，但仍以遞補出賽學校之姿寫下「大驚奇」。

日本中日體育、每日新聞、Sponichi Annex等日媒報導，大阪桐蔭今天靠著強力打線第4度站上春季甲子園頂點，雖然球隊監督西谷浩一說「我們不是專打全壘打的隊伍」，但今天大阪桐蔭打者卻豪氣地轟出4轟、本屆春季甲子園累計11轟創大會新紀錄，大幅超過1984年陣中有桑田真澄及清原和博的PL學園高校創下的8轟紀錄。

西谷說，隊員們在這次大會已有所成長，明明不是以強打為主的球隊，但今天卻展現驚人得分與安打能力，「大家這次都彼此配合得非常好」。

大阪桐蔭今天狂得18分，僅次於2006年橫濱高校創下的21分紀錄，居春季甲子園大會史上第2多。

不僅如此，大阪桐蔭今天還成為第3所達成春季甲子園「先發打者全員安打」紀錄的學校，前兩次分別由1957年的早稻田實業學校及2002年的報德學園高校達成。

另外，春季甲子園過去20年有一項「魔咒」，只要是在前一年秋天拿下明治神宮大會冠軍的學校，就無法在春季甲子園奪冠。

上次以明治神宮大會冠軍校之姿奪下隔年春季甲子園冠軍的學校，是2002年的報德學園，之後只有4校在春季甲子園拿下亞軍的最佳成績。不過，大阪桐蔭今年打破這項魔咒，順利拿下春季甲子園冠軍。

大阪桐蔭從2021年秋天的大阪大會、近畿大會、明治神宮大會，到今天結束的春季甲子園止，已在正式比賽拿下20連勝。

大阪桐蔭隊長星子天真說，這次大會讓人再度深刻感受到，能打棒球並非理所當然的事，很感謝能在這麼棒的球場打球，「只有我們能以春夏連霸（當年春季甲子園與夏季甲子園都得冠軍）作為目標，我希望能達成」。

近江今天雖然以懸殊比分落敗，但也寫下隊史最佳紀錄。

近江這次並非一開始就能代表出賽，而是因為京都國際高校受疫情影響退賽而遞補出賽，也因此成了滋賀縣第一所出賽春季甲子園的學校。首場比賽靠著隊員通力合作闖進16強，一路過關斬將，創下遞補出賽學校首闖冠軍戰的紀錄。

甲子園 棒球

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